Escribá crea un ejército. La contracrónica del Real Zaragoza-SD Huesca

Un mes hace desde que Escribá tomó las riendas de un Real Zaragoza famélico y envuelto en harapos para cubrir su desnudez. Incapaz de marcar un gol al arco iris y preso de su fragilidad en las dos áreas, el equipo aragonés recibió con la cabeza gacha y la mirada perdida a un técnico consciente de la complejidad de la tarea que tenía por delante. El Zaragoza casi nunca ganaba y solo transmitía dudas, inseguridad y desconfianza. Las sensaciones eran aún peores que unos resultados que abocaban al cuadro aragonés al borde del abismo.

Apenas treinta y pico días más tarde, Escribá ha dado la vuelta a un Zaragoza que no solo ha logrado remendar la mayoría de aquellos descosidos, sino que muestra un aspecto cada vez más pincho. Quizá aquella ridícula eliminación copera en tierras extremeñas era necesaria. Ya lo dijo el propio entrenador. «Quiero que los jugadores sientan vergüenza», declaró al término de la ignominia. El repaso hizo el efecto deseado. El Zaragoza ya no ha dejado de crecer.

El derbi mostró a un Zaragoza totalmente cambiado y radicalmente distinto al de hace un mes. Antes se perdía en las dos áreas, ahora domina ambas. Aquella insoportable falta de gol provocada por la incapacidad para generar ha dado paso, primero, a un incremento de la producción ofensiva y, después, de la efectividad mostrada ante el Huesca por un equipo que marcó casi siempre que llegó. Hasta hace nada, algo absolutamente impensable.

El Zaragoza derrotó al Huesca en el campo de batalla. Se impuso en la mayoría de los duelos y derrochó más energía e intensidad que su rival. No es casualidad, pues, que le favorecieran más los rechaces y que los rebotes acabaran en pies zaragocistas mucho más a menudo que en botas de los azulgranas.

El ejército que ha creado Escribá a base de disciplina, valentía y fe ha logrado volver a creer en sí mismo. Arreglar lo que parecía roto en mil pedazos y crecer a base de corregir errores y acumular aciertos le ha apartado de aquel descomunal miedo a perder que le abrasaba el alma y convertía cada partido en un ataque de pánico.

La mano de Escribá es evidente. También en el balón parado, disciplina en la que cada vez hace más daño y en la que el rival cada vez hiere menos (hasta 13 saques de esquina botó el Huesca y casi ninguno fue rematado por un jugador azulgrana). En el derbi el golpe de efecto del técnico dando la alternativa a Rebollo le aseguró, por un lado, un mayor dominio de las alturas y, por otro, el respaldo incondicional de una grada que ya advirtió en el último partido en casa que no confiaba en Ratón. El plan salió redondo.

Cinco partidos de Liga acumula Escribá al frente de un Zaragoza que ha marcado en ese tramo casi tantos goles (8) casi tantos como en los 15 anteriores. Casi nada. Pero, más allá de la flagrante mejoría numérica traducida en un equipo invicto desde que llegó el técnico, el Zaragoza ha conseguido algo mucho más importante: devolver la sonrisa a una afición que se lo pasó en grande porque obtuvo de su equipo lo único que le exige: dignidad, honradez y corazón. Nobleza y valor.

Queda mucho y no hay motivo alguno para lanzar las campanas al vuelo. Se necesitan refuerzos, pero el Zaragoza crece, que no es poco. Lo hace, otra vez, de la mano de la cantera. No solo de Francés y Francho, de vuelta ambos, sino también de un Zapater al que algunos desaprensivos daban por muerto. Craso error. Escribá lo ha conseguido. El Zaragoza ha vuelto.