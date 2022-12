Golpe por la vía rápida

Solo 13 minutos tardó el Real Zaragoza en finiquitar el derbi ante el Huesca con dos goles, de Francho Serrano y Giuliano Simeone, que desnivelaron el duelo y que dejaron al Huesca, que tanto sufre cuando tiene que llevar la iniciativa, sin opciones ante un Zaragoza serio y ordenado, completando un partido de magnífica gestión con la ventaja en el marcador, dominando los tiempos del pleito para que en la segunda parte no pasara nada, solo el gol de penalti de Vada que cerró un derbi que solo tuvo un color, el blanquillo, en un Romareda volcada y festiva.

Por encima de ese desenlace por la vía rápida, el derbi dejó constancia del crecimiento de este Zaragoza de Fran Escribá, cuya llegada ha sido una bendición para aquel equipo gris y sin alma de Carcedo y que ahora compite mucho mejor, ve puerta con asiduidad (8 goles en 5 duelos) y que no pierde para sumar nueve puntos que le alejan del descenso y le permiten soñar con metas mayores tras una primera vuelta en la que La Romareda se ha hartado de sufrir y que este frío sábado celebró por todo lo alto una victoria que cierra una semana casi perfecta, con siete puntos de nueve posibles y con un triunfo que puede marcar un antes y un después ante un Huesca que dejó clara su incapacidad en ataque, lo mismo que su debilidad viajera, sobre todo si tiene que llevar la iniciativa y que constata que la reacción ante el Andorra fue un espejismo en su crisis actual de resultados.

Rebollo, buen debut

Con Rebollo, muy seguro toda la noche, en la portería como novedad y con el 4-4-2 habitual dejando la sala de máquinas a Zapater y Francho y con Francés como pareja en el eje de Jair salió el Zaragoza de Escribá ante un Huesca en el que Ziganda también apostó por el mismo dibujo y con Timor en la sala de máquinas junto a Kento en un derbi que empezó muy desnivelado, porque el conjunto zaragocista salió a toque de corneta, como un eficaz torbellino y logró el primer gol sin casi romper a sudar.

Aprovechó el Zaragoza el desorden oscense y de un saque de banda sacó petróleo tras un mal despeje de Ratiu a centro de Bermejo que Francho mandó a la red desde la frontal con un disparo más colocado que fuerte. El gol nada más arrancar el duelo, a los dos minutos, noqueó al Huesca, que se terminó de desordenar. Una recuperación de un activo Francho ante Escriche provocó la asistencia de Gabi Fuentes y el error en la definición de Mollejo, que no se atrevió a disparar. La jugada acabó en un córner que en el primer palo salvó Francés, lo prolongó Zapater y Giuliano mandó a la red cuando ni se llegaba al cuarto de hora, en el minuto 13. Este Zaragoza, qué duda cabe, es otro en la estrategia.

El 2-0 tranquilizó el vendaval zaragocista y Ziganda reordenó el equipo jugando con tres centrales y con Vilarrasa y Ratiu de carrileros. Con ese dibujo, el Huesca se sintió mejor y se dispuso para tener el protagonismo del partido, donde tan incómodo se siente, mientras la intensidad del duelo se hacía notar en casi cada acción, con algunas tanganas incluidas. Escriche tuvo un claro remate de cabeza a centro de Ratiu y un Rebollo sin complicaciones en cada acción rechazó el disparo de Vilarrasa, pero el Zaragoza no sufría en demasía, si acaso por el ala de Gerard Valentín, menos inspirado con el cambio de esquema, y Ratiu. El Zaragoza amenazaba a la contra, con la velocidad de un inspirado Giuliano. Su envío no encontró rematador y el córner posterior de Vada no lo tuvo en Mollejo para que al descanso se llegara con ventaja zaragocista y con la sensación de tener muy encarrilado el derbi.

Un gran ambiente

La segunda parte arrancó con La Romareda volcada, con por poco la mejor entrada del curso (20.511 espectadores), con la presión muy alta del Huesca y con posibilidades a la contra del Zaragoza que no aprovechó, pero lo hizo controlando el ritmo del choque, con Zapater y Francho haciéndose los dueños de la medular y sin que el Huesca encontrara un camino hacia Rebollo, también porque Francés y Jair demostraron que deben ser la pareja titular en el eje de la zaga zaragocista, completando ambos un encuentro notable.

Ziganda, ya muy superado por Escribá en el primer derbi aragonés de ambos, mantuvo los tres centrales primero y volvió después al plan inicial de cuatro atrás con la salida de Joaquín y Cristian Salvador sin que el cambio amenazara lo más mínimo a un Zaragoza muy metido en el partido, sin un solo despiste y con jugadores acumulando kilómetros, Mollejo, Cada, Giuliano...

La lesión de Arcediano Monescillo y la entrada al campo de Pérez Peraza aún enfrió más el duelo en el que no pasaba ya absolutamente nada porque se jugaba a lo que el Zaragoza quería, completando su partido más redondo de la temporada, también en el sacrificio y en el espíritu de bloque. Soko y Juan Villar fueron las últimas balas de Ziganda, antes de que Sielva completara los cambios azulgranas, pero nada más pasó en el área zaragocista. Puche entró por un desgastado Giuliano para mantener las piernas frescas y solo un cabezazo de Escriche inquietó mínimamente a Rebollo, casi un espectador más.

La sentencia llegó en una mano clara de Juan Villar tras un intento de remate de Zapater en un córner. El capitán, de redondo partido, cogió el balón y al final lo lanzó Vada para hacer el tercero y sellar un triunfo valioso en un partido que constata que el Zaragoza con Escribá es otro y que ahora, por fin, ya está en el camino adecuado.