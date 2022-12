Jorge Mas: "En enero vendrán uno o dos jugadores, el mercado importante será el de verano"

No habrá revolución en la plantilla del Real Zaragoza en enero. Así lo ha asegurado el presidente del club, Jorge Mas al término de la junta extraordinaria de accionistas en la que se ha aprobado la ampliación de capital. “Se va a reforzar la plantilla en algo, pero nada de múltiples jugadores. Con la situación económica existente vamos a hacer algo, pero con la actual plantilla es con la que hay que llegar hasta final de temporada. La dirección deportiva está acabando de ver dónde se va a reforzar el equipo, pero serán uno o dos jugadores. Mucho depende del mercado”, anuncia.

Cuando Mas se refiere a dirección deportiva señala, se supone, a Escribá y el resto del cuerpo técnico, porque el club lleva más de un mes sin esta figura, desde que Torrecilla fue destituido. Sin embargo, el presidente no se muestra especialmente inquieto por esta demora. “No me preocupa, hay un plan para eso pero vamos a tomar la decisión correcta, no en función de un plazo de tiempo. Nos estamos preparando para la ventana invernal, pero la más importante será la del verano”, afirma el presidente, que expone un perfil definido del que ha de ser el elegido. “Queremos una persona con una trayectoria sobre cómo ha montado una plantilla, su decisión sobre fichajes, trabajo con scouting…queremos construir algo sostenible para que cuando lleguemos a Primera sigamos con las mismas personas que nos habrán llevado hasta allí”, indica Mas, que admite que el proyecto no ha empezado como estaba previsto en cuanto a resultados deportivos se refiere. “Uno no quiere estar cambiando de entrenadores, pero los resultados mandan. El equipo no estaba en el camino que queríamos, pero ahora, con Escribá, sí está bien encaminado. Todos queremos los mejores resultados y estar arriba pero ya vendrán. Lo importante es implantar una identidad en el juego que queremos y con Escribá lo estamos viendo. Seguiremos mejorando el proyecto y los resultados llegarán”, asevera.

“Me siento muy respaldado por la afición. Esto es un proyecto de años, no de cuatro o cinco meses"

Porque Mas subraya que el técnico valenciano ha conseguido enderezar un rumbo errático con Carcedo. “Con Escribá vamos muy bien, aunque no hemos ganado partidos en los que hemos merecido la victoria, pero tengo muchas esperanzas en el derbi y en que el equipo siga progresando. Estoy satisfecho con el camino trazado por Escribá y los muchachos han respondido muy bien a él y a su plan de juego. Veremos resultados positivos en el futuro”.

El presidente zaragocista no se muestra preocupado por el regreso del desencanto a una afición que derrochó ilusión con la llegada de la nueva propiedad. “Esto es un proyecto de años, no de cuatro o cinco meses que es lo que llevamos. Ojalá podamos compartir muchas alegrías con la afición, que va a estar con el club. Se siente su pasión y los resultados positivos vendrán. Hace falta una racha de tres o cuatro buenos partidos, lo que vendría muy bien al equipo y a la confianza de los jóvenes, porque hemos apostado por canteranos con un futuro extraordinario. Me siento muy respaldado por la afición”, afirma.