Fran Escribá respiró tranquilo. Este triunfo ante el Huesca deja al técnico con un registro de cinco partidos sin perder. Y es que el entrenador no conoce la derrota. «El equipo entró muy bien al partido. La eficacia ha sido importante. Marcar en el primer acercamiento nos ha dado tranquilidad. Aun así, el equipo ha buscado un segundo gol y a partir de ahí hemos manejado bien el partido», explicó el míster.

Asimismo, la principal novedad en el once inicial fue el debut de Dani Rebollo en la portería, que sustituyó a Álvaro Ratón, que había sido el titular en todos los choques desde la lesión de Cristián Álvarez. «Era una semana de tres partidos y estaba convencido de que le podía venir bien a Dani. Estoy convencido de que con Ratón habríamos hecho el mismo partido. Ambos entrenan bien y lo dan todo. Contra el Leganés ya veré que decido», dijo.

«Respecto a los refuerzos no me agobia la situación. Nos sentaremos el club y yo. Es una obligación de cara al mercado y valoraremos cosas siempre pensando en el bien del grupo. Si sale algo bueno, estupendo y si no tiraremos con el grupo que tenemos. Vemos que si estamos a tope también rendimos», dijo Escribá, que logró que el Real Zaragoza marcara por primera vez en toda la temporada tres goles. «Ya dije que este equipo haría mejor segunda vuelta que primera, por la edad de jugadores, pues en algunos casos se enfrentan casi por primera vez a lo que es la élite. Es el caso de Giuliano o Mollejo, que tienen mucho por hacer. Ellos dos mejorarán, porque estamos defendiendo bien, pero necesitamos lo que hemos tenido hoy, esa eficacia», subrayó.

«Giuliano lleva arrastrando ese golpe y ya estaba fastidiado. Estuvo a punto de no jugar en Albacete, pero se encontró bien, aunque se le notó que no estuvo en su nivel de esfuerzo. Bermejo tuvo alguna molestia, pero se encontró bien», puntualizó Escribá. Otro de los nombres propios fue Francho, con quien el entrenador está encantado. «Es un jugador de un esfuerzo tremendo, juega muy bien al fútbol. Es completísimo, pero es joven y mejorará, porque está en un periodo de formación y adaptación a la élite. Tiene todo para ser un jugador importante, donde lo pongas lo va a hacer bien».