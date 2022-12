Ziganda: "El Zaragoza ha estado más vivo"

El Cuco Ziganda llegó a la sala de prensa visiblemente triste tras no lograr el triunfo en el derbi que les enfrentó al Real Zaragoza en La Romareda. «El inicio ha marcado el desarrollo del partido. Intuíamos que con el empuje del derbi nos presionarían mucho. Queríamos aguantar ese primer momento. Ellos han estado certeros y nos hemos puesto muy rápido con 2-0. Nosotros hemos intentado marcar el primer gol a ver si se ponían nerviosos, hemos alternado alguna cosa, pero el partido ha sido muy duro en todos los sentidos», constató el técnico de la SD Huesca.

Asimismo, el Cuco no creyó que el mal inicio del cuadro oscense se deba a la falta de intensidad. «Un equipo empuja y el otro tiene que andar vivo en esos segundos balones. Ellos han estado más vivos. Sabíamos que iban a salir metidos, hemos salido con esa intención, pero han acertado en dos jugadas que muchas veces no pasa nada, pero hoy sí que ha pasado y han marcado el desarrollo del partido», analizó Ziganda.

«Con tres centrales y dos carriles creo que estábamos mejor. Quizá más parapetados y con algo más de control, pero aun así creo que son justos vencedores»

«Con tres centrales y dos carriles creo que estábamos mejor. Quizá más parapetados y con algo más de control, pero aun así creo que son justos vencedores», subrayó Ziganda, que añadió que «hemos tenido nuestras opciones para hacer gol, pero no hemos acertado y las opciones han ido muriendo».

Igualmente, el Cuco consideró que «en la estrategia no ha sido nuestro día. Al Zaragoza con esos dos goles tan rápidos se les ponía el partido en un escenario que les encaja. Aun así no nos han hecho tantas contras como nos podían haber hecho, pero nosotros hemos tenido arreones, con Vilarrasa y Valentín, pero no hemos desmontando su sistema con 8 o 10 jugadores en bloque medio».

«Solo nos queda tragar y aguantarnos. Es fútbol y pocas veces sucede lo que uno quiere»

Así, el técnico dijo que este sábado solo les quedó «tragar y aguantarnos. Es fútbol y pocas veces sucede lo que uno quiere». Lo que es seguro es que seis puntos de treinta posibles demuestran que al Huesca le cuesta, y mucho, competir fuera de casa. «Algo pasa. Si ves lo de hoy, cada día nos pasa algo. No es cuestión de mala suerte. Hay mucha diferencia, pero queremos dar con esa tecla», acabó.