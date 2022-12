Casi una Liga sin un penalti a favor

El penalti por mano de Juan Villar que anotó Vada tras señalarlo el colegiado Pérez Peraza para cerrar la goleada al Huesca supuso también acabar con casi una maldición, puesto que el Real Zaragoza llevaba casi una Liga sin que le señalaran una pena máxima. La última databa de el 5 de febrero pasado, en la jornada 26, en La Romareda para que Eugeni firmara el empate ante el Málaga tras el gol de Antoñín. El equipo zaragocista sumaba pues 35 citas ligueras (16 de la campaña anterior y 19 de la actual) sin que se le pitara una pena máxima y ha sido el último al que se le ha señalado una en esta temporada, uniéndose al club de conjuntos con un solo penalti a favor: el Sporting, el Burgos, el Málaga y el Leganés, próximo rival. Al que más le han pitado es al Cartagena, con seis, de las que anotó 5.

Han pasado pues más de 10 meses para que el equipo zaragocista volviera a sentir la sensación de lanzar una pena máxima. Algo que el curso pasado vivió en cinco ocasiones. Vada anotó dos (Fuenlabrada y Ponferrada), Borja Sainz, uno al Lugo y el mencionado de Eugeni. Solo falló Álvaro Giménez ante el Huesca el penalti que podía haber resuelto ese derbi que acabó en tablas. En la 20-21 fueron 10 penaltis a favor, siete de ellos convertidos.

16 en la 19-20

En la 19-20 se llegó hasta 16, con 15 en la Liga y uno en la promoción ante el Elche, con nueve aciertos y siete fallos y con Luis Suárez lanzando siete penas máximas ese curso, de las que solo convirtió tres, mientras que el otro lanzador habitual, Javi Ros, erró la de la vuelta de la promoción que habría supuesto el empate ante el Elche. En la 18-19 fueron 4 penaltis con tres goles y en la 17-18 se llegaron hasta 11, con seis goles y con Borja Iglesias alcanzando el récord de lanzamientos en una temporada en la historia reciente, con hasta 9 penas máximas, de las que convirtió 6.

Ni uno en contra

Eso sí, el Zaragoza no se puede quejar de penaltis en contra porque no lleva ni uno en las 20 jornadas disputadas, donde ningún colegiado le ha puesto a Cristian Álvarez, a su primer sustituto Ratón ni a Rebollo ante el Huesca en la tesitura de tener que enfrentarse en los 11 metros a un jugador rival. Además de al Zaragoza, solo a otros dos equipos no le han señalado penaltis en esta Liga, el Sporting y el Levante. Eso sí, Ratón lo vivió en Copa ante el Diocesano y con gol anotado por parte de Dani Sales para la eliminación ese día.

Así, hay que viajar al duelo ante el Oviedo de la jornada 36 para ver el último penalti liguero en contra del Zaragoza. Son pues, 22 jornadas sin uno. De hecho, ese 16 de mayo fueron dos, los dos por mano, una de Azón y la última de Sabin Merino, con Borja Bastón de lanzador y con gol en el primer intento y parada de Cristian Álvarez en el segundo y último que se le ha señalado al conjunto aragonés, que junto al Burgos fue el equipo con menos penaltis en contra de la temporada pasada, con solo tres (el otro fue ante el Almería) y un gol encajado desde esta suerte suprema.