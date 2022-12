Larra: "Fran Escribá nos ha cambiado la mentalidad"

El Real Zaragoza no ha perdido con Fran Escribá, desde su llegada al banquillo, con 9 puntos de 15 y es obvio que han cambiado muchas cosas desde que el entrenador relevó a Juan Carlos Carcedo a principios de noviembre. Una de las más importantes sin duda es la mayor presencia ofensiva del equipo, algo que reconoce Gaizka Larrazabal: "Nos hemos dado cuenta de que está muy bien dominar el partido y tener la posesión, pero el hándicap era el gol. Fran nos ha cambiado la mentalidad para ir más hacia arriba, a la portería rival. No sé qué tecla ha tocado, pero la mentalidad ha cambiado y nos sentimos cómodos con ello", indica el extremo vasco, que espera ratificar el buen momento ante el Leganés: "Venimos enchufados, con confianza y en buena dinámica y es importante acabar el año con buenas sensaciones y la flechita hacia arriba".

Larra se perdió el último partido, ante el Huesca, por un fuerte balonazo en la cabeza en el entrenamiento previo al derbi que le dejó 24 horas en observación por la conmoción cerebral que tuvo. "Estoy ya bien, recuperado, entrenando con normalidad. El mismo día del alta (el sábado) me encontraba perfectamente, solo estaba un poco cansado. Le dije al médico que quería jugar y que si hacía falta me ponía un casco como el de Petr Cech, no me dejaron. Había que ser prudente", asegura Larra, que no recuerda mucho del incidente, apenas nada. "Del momento de la acción puedo decir poco, apenas me acuerdo. Mi familia en el hospital me dijo que no paraba de preocuparme, de cómo había sido el golpe y si estaba todo bien, se me olvidaba enseguida, a los 10 segundos. Los resultados salieron que estaba todo bien, ahora mirar para delante".

De lateral derecho

Lo hace en una temporada en la que está teniendo mucha presencia, hasta en 17 partidos de Liga de los 20 jugados, con seis presencias en el once y tanto Carcedo en primer lugar como ahora Escribá lo han utilizado mucho de lateral, aunque su posición en la cantera del Athletic siempre fue la de extremo. "Los dos entrenadores han contado mucho conmigo. En la cesión del año pasado en el Amorebieta jugué mucho de carrilero y ambos me transmitieron que puede hacer de lateral perfectamente. El míster me probó ante el Albacete y tanto él como yo creemos que puedo ejercer un buen papel ahí".

El futbolista vasco ahonda en esa mejoría con Escribá tras la destitución de Carcedo porque "estamos en un club muy exigente y si las cosas no salen como esperamos hay que tomar decisiones. Ahora se están haciendo las cosas como hay que hacerlas, el míster está haciendo un buen trabajo y depende de nosotros, de lo que aporte cada uno y de nuestra unión", dice el Larra, que no se marca objetivos a largo plazo cuando el equipo está en medio de su reacción y tras el partido ante el Leganés aún restará toda la segunda vuelta entera: "Hay que mirar siempre hacia arriba y ser ambicioso, pero ahora el objetivo que nos debemos poner es sacar el máximo de puntos posibles hasta el parón y vamos por buen camino. Una victoria ante el Leganés supondría ponernos por delante de ellos, llevan varios partidos sin perder y ya va siendo hora. Hay que ir con la mentalidad de estar con esa confianza y pensar solamente en ganar".

Larra, que acaba contrato en junio, aceptó en verano una rebaja salarial para que hubiera más margen en el límite (algo que también hizo Vigaray) y firmó una opción unilateral para el club de renovación para un año más, hasta 2024, que la SAD le tiene que comunicar si la ejerce o no en los próximos meses. "Yo el esfuerzo que hice fue también por el club, acordamos que yo iba a terminar el año aquí y si ellos quisieran contar conmigo me lo transmitirían. De momento, ninguno de las dos partes ha pensado en eso, yo solo lo hago en seguir entrenando, jugando y rindiendo lo máximo posible. Solamente haciéndolo, eso llegará", asegura el futbolista.