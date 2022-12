El Real Zaragoza valora realizar el mercado de invierno sin un director deportivo

El Real Zaragoza ha llegado al 15 de diciembre sin director deportivo, más de un mes después de la salida de Miguel Torrecilla y, en estos momentos, es más que factible que esa figura no la recupere el club hasta febrero, con vistas ya al verano, donde ya anticipó Jorge Mas, presidente de la SAD y cabeza visible del grupo inversor, que sería el mercado importante, también por la inversión de la nueva propiedad. En el que llega ahora en enero, todo apunta a que se hará con Raúl Sanllehí, director general, y los dos miembros que quedan en la secretaría técnica, Jorge Ripollés y Álex Monserrate, además de la figura de Fran Escribá, al que la reacción del equipo con él en el banquillo le ha hecho ganar peso en las decisiones que vayan a llegar en cuanto a salidas y entradas de jugadores. Desde la SAD y en su versión oficial solo se asegura que se sigue trabajando a destajo para la elección de ese ejecutivo y no se marcan plazos, aunque se tiene claro que la prioridad es que sea el candidato ideal para ese puesto y es secundario cuándo pueda llegar.

Hace unos días, el propio Escribá aseguró que en esta semana previa al partido ante el Leganés y antes del parón se reuniría con el club, con los integrantes de su secretaría técnica y con el propio Sanllehí, se entiende, para valorar el mercado de enero. De hecho, el Zaragoza ya tiene gestiones iniciadas y avanzadas, como la de la cesión de Óscar Ureña (Girona), opción adelantada en su día por este diario, y otras en proceso con una hoja de ruta que incluye la intención de fichar al menos un delantero, un extremo con desborde y un medio ofensivo, un 'box to box', además de un central si se marcha Jairo Quinteros. Esa es la intención y hay un pequeño margen salarial para ello, pero en función de las salidas, ya designadas de forma clara en algunos casos (Lasure, Petrovic, Vigaray, Jairo Quinteros o James tras su regreso, eso como mínimo), se quiere aumentar ese límite y si no, se priorizarían los refuerzos en el ataque: un extremo y un medio con llegada. De ahí que Jorge Mas hablara de uno o dos fichajes en este enero. La idea es que sea alguno más.

La imposibilidad hasta ahora de que Juan Carlos Cordero, el elegido para la dirección deportiva, haya podido salir del Tenerife sin la elevada contraprestación que supone su adiós ha hecho que el Zaragoza se replantee los plazos y ahora está casi decidido que, salvo giro improbable de los acontecimientos, el club esperará y meditará más esa decisión para la que Sanllehí realizó un casting con más de una veintena de candidatos que tuvieron que elaborar además y en la mayoría de casos un informe del proyecto deportivo que pretendían. Cordero fue el elegido y en la terna estuvieron otros, con mayor o menor protagonismo, como Pep Boada, Juanan Pérez Cabrero, Fernando Soriano, Gabi Fernández, Loren Juarros….

El club ya tenía decidido prescindir de Torrecilla a mediados de octubre y desde entonces hizo los primeros tanteos, con Rubén Reyes (Getafe) y con el propio Cordero, entre otros muchos. Cuando se decide el despido del ejecutivo salmantino, renovado en junio por un año pese a la llegada de la nueva propiedad, y de Juan Carlos Carcedo, la intención de Raúl Sanllehí es la de fichar de forma inminente un director deportivo (lo normal es que estuviera cerrado cuando Torrecilla hizo las maletas), aunque prioriza en ese momento la llegada de un entrenador, ya que Escribá firma solo un día después del despido de Carcedo.

Cordero y la posibilidad

Entonces, Sanllehí, en la presentación del entrenador valenciano el 8 de noviembre, aseguró que “el director deportivo para mí es tan relevante como el entrenador. Sí que hay prisa y urgencias, porque hay una ventana de invierno a la vuelta de la esquina, pero es una posición a largo plazo... En los próximos días nos centraremos en eso". La idea era que el nuevo ejecutivo fuera relevante en ese mercado de enero y en pocos días la elección del Zaragoza ya estaba centrada en Cordero.

El director deportivo del Tenerife intentó salir del club isleño en octubre cobrando una parte de su contrato (hay una cláusula de desenganche vinculante para la entidad y para él y que estaría en unos 750.000 euros), indemnización que luego redujo en su petición y al final, a finales de noviembre, pidió salir sin contraprestación. El Tenerife se negó, pero su situación en el club isleño sigue siendo delicada. El acuerdo del Zaragoza por Cordero es por tres años, hasta 2025, e incluye la llegada de dos ayudantes, Santos Olmo y Alberto González.

“Que un profesional tenga ofertas en el mundo del fútbol es normal; solo que en algunas ocasiones no trasciende. A mí me consta que él está trabajando con completa normalidad, como desde el primer día. Ahora bien, queremos que en el club esté quien quiera estar. Estar en el Tenerife es un privilegio, yo lo considero así”, dijo ayer en El Día de Tenerife José Miguel Garrido, accionista de referencia de la entidad. Así, no es para nada descartable que se acabe dando esa salida próximamente, sea negociada con la cláusula que debería abonar el ejecutivo o con la carta de libertad, puesto que ya en octubre manifestó Cordero su incomodidad con la nueva gestión del club, y el interés del Real Zaragoza por el director deportivo cartagenero sigue latente.