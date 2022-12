Escribá apunta a repetir once por primera vez

No es amigo de dar pistas en la alineación y hasta ahora no lo ha sido tampoco de repetir once, también condicionado porque tres de los cinco partidos de Liga que lleva los realizó el Zaragoza de Fran Escribá en una sola semana, lo que le obligó a rotaciones, pero en Leganés, en el último choque del año 2022, el entrenador valenciano apunta a repetir la apuesta que doblegó al Huesca en un encuentro redondo en eficacia y capacidad futbolística. En él, Escribá introdujo hasta cinco novedades con respecto al equipo que había empatado en Albacete cuatro días antes, una de ellas y la más sonora la entrada de Rebollo bajo palos en lugar de Ratón. Ahora, el momento sugiere esa continuidad por primera vez.

La alerta del turrón El entrenador zaragocista se estrenó en Copa ante el Diocesano, con eliminación incluida y la única derrota que figura en su casillero, y en su debut en Liga ante el Málaga en La Romareda Bermejo y Lluís López fueron sus dos cambios con respecto al primer once. En Burgos solo Larra fue novedad y ante el Ibiza entraron Nieto, Vada y Francho Serrano. Su once con más cambios, hasta siete, llegó en el Carlos Belmonte, donde Larra, Francés, Gabi Fuentes, Zapater, Eugeni, Manu Molina y Gueye tomaron la alternativa en los cambios, mientras que en el derbi fueron las cinco ya mencionadas alteraciones (Rebollo, Gámez, Bermejo, Vada y Mollejo). Con las mismas bajas Con nueve días de por medio, lo que ha supuesto que Bermejo y Giuliano se recuperaran plenamente de sus leves molestias, en el caso del argentino en la zona lumbar, y el buen partido contra el Huesca, la teoría habla de pocos relevos en el once. O más bien ninguno, porque además siguen de baja dos jugadores importantes como Azón y Cristian, a los que Escribá aún no ha podido tener disponibles. La portería a cero augura la continuidad de Rebollo y el buen nivel de Francés y Jair también invita a mantener la apuesta en la pareja de centrales más titular en los dos últimos años, lo mismo que la elección de Fran Gámez y Gabi Fuentes en los flancos, los dos laterales más habituales. La aportación de Francho ha crecido de forma exponencial y Zapater se ha hecho fijo, lo mismo que la dupla de ataque, Mollejo y Giuliano, o los ocupantes de los carriles, Bermejo y Vada. Carcedo repitió once hasta en cinco ocasiones. El técnico riojano, lleno de dudas casi desde el inicio del curso, mantuvo ante el Sporting, con victoria, y ante el Mirandés, cayendo con claridad, el equipo que superó a la Ponferradina, repitiendo once tres encuentros seguidos, algo que hacía muchos años que no sucedía. Lo mismo hizo tras firmar ante el Tenerife el partido más redondo de su etapa, lo que le llevó a mantener la apuesta solo cuatro días después frente al Andorra en La Romareda, esta vez con derrota.