Fran Escribá: "No cambió nada, no hay ningún motivo para la euforia"

Insiste Fran Escribá en la meta cortoplacista del Real Zaragoza y sobre todo en alejarse de cualquier sensación de autocomplacencia por el buen momento de su equipo, que ha reaccionado, lleva 5 jornadas sin perder y goleó en el derbi al Huesca, pero ni quiere ni ve euforia tras una semana “demasiado larga”, con 9 días desde que superaron al conjunto oscense hasta el duelo de este lunes en Butarque: “En el vestuario no la ha habido, sí hubo más alegría tras sumar bastantes puntos en esa semana. No ha cambiado nada, hemos trabajado igual y no tenemos ningún motivo para tener esa euforia. En absoluto, no nos pega nada tenerla”, asegura antes de la visita a Leganés con la que se cierra la primera vuelta y a la que puede llegar con 28 puntos si vencen allí: “No pienso en los puntos más allá de ese partido. Para mí lo importante es que el equipo siga creciendo, venimos de una buena racha pero el rival lleva 9 jornadas sin perder. Queremos seguir así y vamos a ir a ganar, pero si hay un equipo de los dos que llega mejor son ellos, que viven un momento espectacular y están con confianza”.

“La clasificación no me preocupa mucho”, sentencia, en esa doctrina tan extendida del partido a partido, porque “soy optimista por naturaleza y estamos en el camino, pero aún lejos de lo que quiero”, añade, sabiendo que en esta Segunda la carrera es eterna: “Lo que nunca hago son cábalas, solo me preocupa el encuentro siguiente y ganarlo. Siempre pongo el símil de la Segunda y la maratón. Son 42 kilómetros y aquí son esos partidos. El que ha corrido una sabe que no empieza realmente hasta el 30. Aquí es igual, hay que pensar en sumar puntos y a partir de la jornada 30 se verá el verdadero objetivo que tenemos”.

"Es lo más normal, no sé si repetir el once, pero sí que haya un bloque importante que siga. Además, estoy contento de no haber encajado en los dos últimos partidos"

Sin decirlo explícitamente, Escribá dejó la puerta muy abierta a mantener por primera vez su apuesta en la alineación tras la goleada al Huesca, porque “es lo más normal, no sé si repetir el once, pero sí que haya un bloque importante que siga. Habrá que ver cómo llega cada uno y la idea. La posibilidad de que repita ese bloque importante está ahí. Además, estoy contento de no haber encajado en los dos últimos partidos, una labor que es de todo el bloque, que está trabajando bien”, indica, reforzando una portería a cero que en el derbi se dio con la novedad de Rebollo bajo palos. “Estoy contento con él y con Álvaro (Ratón) y decido en beneficio del equipo. Pensé que ante el Huesca era el ideal Rebollo y el que ponga en Leganés será por igual motivo, ya que no me guío por peticiones externas o por la presión popular. Si no, no habría puesto a Ratón en los anteriores encuentros”. Con todo, parece seguro que Rebollo se mantendrá en ese puesto, teniendo en cuenta que ante el mirandés ya se espera a Cristian.

La presión de Idiakez

Se mide su Zaragoza al Leganés de Imanol Idiakez, de pasado por La Romareda en una breve etapa en la 18-19 y que asegura que la presión de este banquillo es tremenda, aunque Escribá matiza esa aseveración desde la calma. “Sé la exigencia que hay aquí, pero cuando uno entrena tiene que asumir esas cosas. Es verdad que hay sitios donde hay más, por la repercusión del club, y el Zaragoza la tiene. Esta profesión posee eso y si vienen 20.000 personas a La Romareda ya se indica el interés. Si solo vinieran 300 esa presión no existiría. Yo la asumo con naturalidad, nunca he pensado mucho en eso y me afecta más bien nada”, espeta el entrenador, que no cree que su llegada a principios de noviembre viniera acompañada de una varita mágica que cambió todo. “Agradezco el trabajo que Carcedo hizo aquí. Otra cosa es que le pasara como a veces me ha sucedido a mí o al 99% de los técnicos, que hay momentos en que las cosas no salen. Heredé un equipo sobre el que se había trabajado mucho y bien y no pienso que a raíz de mi llegada todo funcionara. De hecho, cuando llegué el Zaragoza tenía menos puntos de los que merecía”.

"Azón no arrastra dolor ya, pero estas lesiones a nivel muscular siempre dejan adherencias y a veces molestan. Está cerca de completar con el grupo y de estar disponible, no para mañana, pero sí confiamos en que a la vuelta del parón esté”

El partido en Butarque también significará su retorno al banquillo tras cumplir cuatro encuentros de sanción. “David (Generelo), Javi (Suárez) y Mikel (Insasusti) han hecho una buena lectura de los partidos, transmitían tranquilidad, que es lo que a mí me gusta. La dirección de Generelo fue perfecta y me he sentido como si estuviera abajo, aunque prefiero estar ahí. Si tuviera que estar arriba todos los partidos no me dedicaría a esto, me gusta estar en el banquillo”, añade antes de un duelo en el que mantiene las bajas de Cristian Álvarez, Iván Azón y Lasure. Y el delantero lleva más de dos meses fuera por una lesión muscular. “Iván no arrastra dolor ya, pero estas lesiones a nivel muscular siempre dejan adherencias y a veces molestan. Está cerca de completar con el grupo y de estar disponible, no para mañana, pero sí confiamos en que a la vuelta del parón esté”.

"Tenemos prácticamente las fichas ocupadas y, si queremos reforzarnos, tendrán que salir. Si cambiamos a alguien es porque creemos que lo que llegue va a sumar. Si no tenemos alguna buena opción seguiremos con lo que hay”

El entrenador ha aprovechado esta semana tan larga para reunirse con los integrantes de la secretaría técnica y Raúl Sanllehí a falta de ese director deportivo, que todavía sigue con la plaza vacante y con Cordero como primer aspirante, para hablar del mercado de enero. “Me reuní con ellos, aunque en todas las semanas hablamos. Ahora estamos centrados en Leganés y después empezaremos a pensar definitivamente en si nos conviene que salga algún jugador, porque tenemos prácticamente las fichas ocupadas y, si queremos reforzarnos, tendrán que salir. Si cambiamos a alguien es porque creemos que lo que llegue va a sumar. Si no tenemos alguna buena opción seguiremos con lo que hay”, argumenta. De cara a enero, el club, aunque Jorge Mas habló de uno o dos fichajes, busca un extremo, un punta, un medio ofensivo y también un central.

"Quiero lo mejor para Jairo Quinteros y quiero hablar con él. Si vemos que no hay opciones de que participe mucho es posible que él sea el primero que quiera irse para jugar más”

En esas salidas que se desean, como las de Lasure, Petrovic, Vigaray o Jairo Quinteros, la del central boliviano parece la más clara. “Es difícil encontrar en la plantilla un jugador más profesional que Jairo, es espectacular en el comportamiento y entrena de diez. Quiero lo mejor para él y quiero hablar con él. Si vemos que no hay opciones de que participe mucho es posible que él sea el primero que quiera irse para jugar más”, explica Escribá. La salida del boliviano obligaría al fichaje de un central en enero.

"Salvo que hubiera una decisión antes en otro sentido, el día que volvamos a los entrenamientos lo normal es que James Igbekeme esté con el grupo. Lo primero que haré será hablar con él y que el club haga lo que tenga que hacer"

También sabe el preparador valenciano del regreso a final de mes de James Igbekeme tras su cesión al Columbus Crew. Su salida quedó medio pactada en enero si el club de la MLS no ejercía la opción, pero de momento no se ha dado y el centrocampista nigeriano, en una posición muy poblada también en el equipo, apunta a empezar a entrenar tras el parón con el Zaragoza, teniendo en cuenta que su contrato acaba en junio. “Sí hemos hablado de él, hay que escuchar al chico, algo que no he hecho aún personalmente. Salvo que hubiera una decisión antes en otro sentido, el día que volvamos a los entrenamientos lo normal es que esté con el grupo. Lo primero que haré será hablar con él, para ver sus intereses y buscar una solución y que el club haga lo que tenga que hacer”, cierra el técnico.