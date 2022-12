Entre dos tierras. La previa del Leganés-Real Zaragoza

La reacción del Real Zaragoza de la mano de Escribá le ha alejado un tanto del peligro, aunque no tanto como para caminar sin mirar atrás. Pero sí le ha abierto una puerta a la esperanza o, al menos, le ha otorgado cierta licencia para soñar con lo que hasta hace nada era una utopía. Y es que una victoria este lunes (21.00 horas) del equipo aragonés en Leganés le dejaría a apenas cuatro puntos de la zona de playoff, la distancia más pequeña desde la octava jornada de un campeonato que alcanza su ecuador con el Zaragoza en su mejor momento. Eso sí, si cae en Butarque, se quedaría a esos mismos cuatro puntos de ese peligro en el que lleva inmerso casi desde que el balón echó a rodar.

Así que el duelo en tierras madrileñas sitúa a los aragoneses entre dos tierras. El cielo y el infierno. El todo o la nada. En todo caso, una delicia tal y como pintaba el asunto hace un cuarto de hora. Porque este Zaragoza creado en tiempo récord por Escribá es otro radicalmente distinto al que recibió al técnico valenciano. Ha cambiado el fondo y la forma. En cuerpo y alma. Es ahora un equipo hecho y derecho que sabe a lo que juega y que juega a lo que sabe. Un patrón, un guion, un estilo. Casi nada en poco más de un mes. Pero el propio entrenador ya ha advertido que este Zaragoza todavía se encuentra muy lejos del que él pretende. Y eso prohíbe lanzar las campanas al vuelo o desatar una euforia que todavía no tiene razón de ser.

El cambio ha sido profundo, sí, pero esos cinco partidos sin perder (dos victorias y tres empates) todavía no aportan la consistencia necesaria como para mirar a nadie por encima del hombro. La plantilla necesita cambios. Sobran unos y faltan otros, pero el propio presidente se ha encargado de descartar una reestructuración completa. Esto es lo que hay, vino a decir Jorge Mas.

Estado de optimismo

Aunque la goleada al Huesca (3-0) en el derbi del pasado sábado ha devuelto la sonrisa a un zaragocismo demasiado acostumbrado a fruncir el ceño. El mejor partido de la temporada mostró a un equipo seguro, solvente, sobrio y capaz, lo que es gloria bendita para una afición que, eso sí, acoge el alegrón con esa dosis de escepticismo obligada para el que acumula sofocones. Al menos, la transformación del equipo invita a imaginar un futuro mejor.

La dinámica, cimentada sobre una alineación casi tan definida como el dibujo, descarta cambios en el once más allá de algún posible movimiento obligado por problemas físicos. Es el caso de Vada, que este domingo no se ejercitó como consecuencia de unas molestias que amenazan su presencia en la formación inicial. Si el argentino no puede ser de la partida, todo apunta a que Larra podría jugar en la parte derecha del ataque zaragocista, con lo que Bermejo pasaría a la izquierda. El resto del equipo apunta a ser el mismo que acabó con el Huesca por la vía rápida. Incluido Rebollo, que cumplió en su estreno oficial con el primer equipo y que estaría escudado por Francés y Jair en el centro de una zaga completada por Gámez y Fuentes en los laterales.

Tampoco se prevé movimiento en una medular en la que Zapater y Francho se han ganado la titularidad a pulso. Los aragoneses son, en estos momentos, el motor de un equipo en el que la doble punta seguirá compuesta por Giuliano y Mollejo.

En el Leganés de Imanol Idiakez es baja por sanción Dani Raba. Gaku Shibasaki, recién llegado del Mundial, estará en un equipo madrileño que recibirá al Zaragoza edificado, previsiblemente, sobre tres centrales.