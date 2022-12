Fran Escribá: «Los dos goles del Leganés llegan en errores nuestros»

No puso paños calientes ni excusas Fran Escribá, que atribuyó la derrota en Butarque a los errores de su equipo, e insistió en su optimismo sobre el margen de mejora del Real Zaragoza. «No le quito mérito al Leganés pero si vemos las acciones de los dos goles vienen por errores nuestros, que es lo que tenemos que mejorar», señaló el técnico zaragocista tras la derrota en Leganés (2-1).

Tampoco excusó a Francés, quien erró en los dos tantos locales y dejó al equipo con diez por una segunda amarilla más que evitable. «Si tuviera que resumirlo, la frase sería que de todo se aprende. Un jugador como es él, con experiencia pero todavía en formación, se dará cuenta de que no es algo que le haga crecer porque nos perjudica, hoy pero también para el próximo partido tanto a él como al equipo», dijo.

La segunda amarilla fue por pisar el punto de penalti antes del lanzamiento de los once metros que él mismo había provocado. Tampoco ahí puso excusas Escribá. «El jugador no tiene que hacer eso, partamos de ahí. Qué sentido tiene, es que no le veo la gracia a estropear un punto de penalti. Me sabe mal que lo haga porque nunca se me ocurriría decirle a un jugador mío que hiciera algo así. Si yo fuese árbitro sacaría menos amarillas, y menos por este tipo de cosas, le diría que no se puede hacer y punto. Con el reglamento en la mano, el árbitro está en su derecho de sacarla, no podemos objetar nada».

Escribá también explicó lo ocurrido justo antes, con Jaume Grau tirado en el suelo tras un golpe. «No lo he visto, solo he visto caer a Grau. Le pregunté al cuarto árbitro si se iba a revisar porque si hay falta previa no valía, pero me dijo que habían dejado ley de la ventaja. Le dije que con un jugador en el suelo no es ley de la ventaja. No le doy importancia. Sí a que los dos goles llegan de errores nuestros, no teníamos que jugar balones en determinadas zonas porque sabíamos que eran peligrosos», explicó el técnico.

El mercado

Escribá también valoró como clave en el partido la lesión de Bermejo, no solo por la ausencia del jugador sino porque eso les rompió el ritmo al final del primer tiempo. El alicantino habló de nuevo de la posibilidad de reforzar al equipo en el mercado invernal. «Una cosa es la plantilla que tenemos, con la que estoy a muerte, y otra que si el mercado nos da opciones de mejorar lo vamos a intentar. Hay que tener tranquilidad. Tampoco hay que tomar la derrota como algo negativo. Nos enfada pero hemos visto que si el equipo hace las cosas bien tiene opciones de ganar y cuando hacemos las cosas mal, tenemos opciones de perder. No podemos jugar a intercambiar golpes porque no tenemos tanta calidad. Tenemos que ser sólidos, que nos generen poco y aprovechar lo que tengamos».