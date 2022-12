El gran sueño americano de Pablo Gállego

Hace cinco años, Pablo Gállego cerraba un capítulo de su vida deportiva en la Superliga griega (jugó en el AEL Larissa y el Pierikos), para emprender, tras una breve estancia en Albania, una nueva aventura en Nicaragua, donde echaría raíces hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes del país. El aragonés, que también ha jugado en Eslovaquia e Islandia, llegaba el Real Estelí, con el que logró el subcampeonato de Nicaragua y fue destacado hasta en seis ocasiones en el equipo ideal de la liga. Pero lo mejor estaba por venir. Su fichaje por el Managua le convirtió en una celebridad en el país al marcar el penalti decisivo en la conquista de la Copa Nicaragua en 2020 y ser designado mejor jugador del Apertura.

Ahora, el oscense ha vuelto a hacer historia en su regreso al Real Estelí, con el que se proclamó el pasado fin de semana campeón del torneo Apertura. «Se cierra ese círculo que se abrió hace cinco años. Es muy bonito ayudar a que un grande de este país acabe con una sequía de tres torneos sin ser campeón. Lo que siento ahora es satisfacción por el trabajo bien hecho», subraya el aragonés.

El campeonato, eso sí, estuvo envuelto en suspense, a pesar de que el Real Estelí lo tenía en su mano tras ganar a domicilio al Walter Ferretti en el partido de ida. Sin embargo, el choque de vuelta se complicó. «Ganábamos 1-0 y marcamos el segundo, pero el árbitro lo anuló tras varios minutos y, de forma inmediata, nos empataron. Eso nos desconcentró y nos marcaron el segundo, lo que abocó el partido a los penaltis». Y, ahí, Gállego fue clave. «Me dijeron que tirara el primero porque querían que empezara el mejor para darnos confianza y la verdad es que me salió un buen penalti».

Aunque los instantes previos fueron complicados. «Nunca había tirado un penalti bajo tanta presión. Tuve que respirar hondo varias veces para intentar relajarme y me ayudó que la tanda se disputara en la portería en la que siempre practico penaltis y tiros libres. Eso me ayudó psicológicamente», si bien el oscense tuvo que tirar de ritual para rebajar la ansiedad. «Cuando estoy nervioso me pellizco la muñeca y ese pequeño ritual me tranquiliza. Afortunadamente, todo salió bien».

Así que Pablo suma otro logro a un palmarés que le convierte en toda una celebridad en un país del que ya posee la nacionalidad. Gállego ha calado en Nicaragua y Nicaragua ha calado en Gállego. «Es curioso cómo te sorprende el fútbol y la vida. Cuando vine aquí desde Grecia pensaba que esto sería una etapa más en mi carrera y resulta que Nicaragua se ha convertido en un país muy importante para mí», admite el altoaragonés, adorado por una afición entregada. «Me paran por la calle y me animan mucho. Son muy cariñosos y respetuosos. Me han ayudado muchísimo», afirma.

«Es verdad que el cuerpo me va pidiendo volver, pero aún me queda espíritu aventurero»

La celebración fue a lo grande. Alegría desbordada, infinidad de mensajes y poco descanso. «Me acordé de mi abuelo, que lo perdí en verano y no pude ir a verlo a España. Va por él y por el resto de los míos», resalta el aragonés, que, con 29 años, reconoce que el cuerpo le va pidiendo ya volver a casa. «Algún acercamiento ha habido ya para volver a España, pero sigo con espíritu aventurero y hambre de explorar nuevos retos. Nunca me cierro a nada y siempre me guío por el corazón, aunque es verdad que sí me he planteado volver», admite el futbolista, al que le restan seis meses de contrato con el Real Estalí. «Está la final de Copa en enero o la Champions de América en verano, pero el objetivo más grande ya lo hemos cumplido. Es verdad que el cuerpo ya me va pidiendo volver, pero me dejaré llevar por mis sensaciones».