Vada no viaja a Leganés por molestias en el aductor

El Real Zaragoza acaba de hacer pública la lista de convocados para el partido de esta noche (21.00 horas) ante el Leganés y Valentín Vada, que el domingo no se entrenó con sus compañeros en La Romareda y lo hizo en solitario, no viaja finalmente al no haberse podido recuperar de sus molestias en el aductor.

Vada, el único que ha participado en todos los partidos del Real Zaragoza En principio, la dolencia no es importante y podrá estar para el partido ante el Mirandés del 8 de enero en La Romareda, aunque el argentino no estará en Butarque y su ausencia imposibilita que Escribá pueda repetir el once que doblegó al Huesca en el derbi. Hasta ahora, Vada era el único futbolista de la plantilla que había participado en las 20 jornadas del campeonato y su ausencia es la primera de la temporada para el argentino, que ha marcado tres goles y que ha recuperado su mejor versión en las últimas semanas. Entre dos tierras. La previa del Leganés-Real Zaragoza La entrada de Larra en la banda derecha para que Bermejo juegue en la izquierda o la apuesta por Eugeni en ese carril pueden ser las soluciones que determine esta noche Escribá ante el Leganés. A la lista regresan el propio Larra, que se perdió el derbi por un balonazo y una conmoción cerebral, y Petrovic, tras cumplir tres partidos de sanción. Mientras, siguen de baja Cristian Álvarez, Lasure e Iván Azón y tampoco viaja Luna, que no jugó con el Deportivo Aragón ante el Ibiza Islas Pitiusas. Escribá desplaza a 22 futbolistas para el último partido del año y después la plantilla tendrá una semana de vacaciones. 📋 ¡Estos son los 22 jugadores convocados por Fran Escribá!



¡𝐀 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞! ⚔#DefendiendoAlLeón 🦁#LeganésRealZaragoza pic.twitter.com/B1wFjQePNV — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) 19 de diciembre de 2022