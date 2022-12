Cordero insta al Tenerife a llegar a un acuerdo para su salida

El director deportivo del Tenerife, Juan Carlos Cordero, ha instado al club isleño a alcanzar un acuerdo para su salida de la entidad y ahora mismo la negociación para esa despedida apunta a abrirse de forma definitiva para llegar a un acuerdo en los próximos días, con el Real Zaragoza a la espera de ese pacto para sellar la contratación del ejecutivo cartagenero. Es el elegido para el puesto, como desveló en su día este diario, y alcanzó un acuerdo por tres temporadas, hasta 2025, con similares emolumentos a los que percibe en el Tenerife y que supondría la llegada de Santos Olmo y Alberto González con él a la entidad aragonesa. El club lleva sin director deportivo desde el 6 de noviembre, cuando fue cesado Miguel Torrecilla.

El Tenerife en estas conversaciones de los últimos días le ha vuelto a remitir a la cláusula de desenganche, por la que tiene que abonar cualquiera de las partes que decide romper el contrato lo que le resta por percibir al ejecutivo hasta 2025, unos 750.000 euros (su salario anual ronda los 300.000). El director deportivo tinerfeñista pide salir sin desembolsar cantidad alguna y de momento el acuerdo es imposible, pero lo cierto es que la entidad isleña también es partidaria de alcanzar un pacto negociado, cediendo las dos partes. Eso sí, en ningún caso aceptará la salida gratis de Cordero, que tendrá que asumir o dejar de percibir alguna cantidad para poner fin a su vinculación con el club isleño. En este sentido, los próximos días, entre esta semana y la siguiente, son decisivos para que se cierre esa salida, que parece por fin factible.

Una vez que se cierre esa despedida y que se haga oficial, lo que puede llevar unos diez o quince días, el Zaragoza ya podría firmar al ejecutivo y hacer valer el acuerdo al que llegó a mediados de noviembre. Con todo, lo más probable, por no decir seguro, es que el club aragonés espere a febrero para hacer oficial su llegada, algo que también le puede demandar el propio Tenerife al directivo para que su fichaje no coincida con el mercado de enero en pleno funcionamiento. Cordero ya vivió una situación similar al salir del Cádiz a mediados de diciembre de 2019 y para llegar al Tenerife en febrero del año siguiente.

Los fichajes de enero

El Zaragoza tiene puesta la vista en el mercado de verano como el clave y este enero se intentará mejorar en lo que las posibilidades económicas permitan la plantilla con hasta cuatro fichajes, aunque van a ser Raúl Sanllehí, director general, el técnico, Fran Escribá, y los integrantes de la secretaría técnica los que vayan tomando las decisiones en los fichajes y las salidas hasta que se dé el nombramiento del nuevo director deportivo.

Cordero fue el elegido por el club tras un casting de más de una veintena de candidatos y su opción se impuso a otras como las de Juanan Pérez Cabrero, Pep Boada, Fernando Soriano, Gabi Fernández o Loren Juarros, entre otras.

Negociaciones frustradas

El director deportivo del Tenerife intentó salir del club isleño en octubre cobrando una gran parte de su contrato, indemnización que luego redujo en su petición y al final, a finales de noviembre, pidió salir sin contraprestación. El Tenerife se negó, pero su situación en el club isleño sigue siendo delicada, por no decir insostenible, ya que el club, desde la llegada al accionariado de José Miguel Garrido, ha cambiado en su modelo de gestión deportiva.

“Que un profesional tenga ofertas en el mundo del fútbol es normal; solo que en algunas ocasiones no trasciende. A mí me consta que él está trabajando con completa normalidad, como desde el primer día. Ahora bien, queremos que en el club esté quien quiera estar. Estar en el Tenerife es un privilegio, yo lo considero así”, dijo hace una semana en El Día de Tenerife Garrido, accionista de referencia de la entidad, dejando claro que la puerta a su salida está abierta.