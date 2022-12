Así recuerdan Aguado y Solana a Txetxu Rojo: "Era un líder silencioso, nos tenía ganados a todos"

Un tipo entrañable, gran conversador, buen consejero, paseante empedernido. Xavi Aguado y Jesús Solana recuerdan así a Txetxu Rojo, con el que casi ganan la Liga en la temporada 1999-2000 y de quien el Chucho se convirtió en ayudante en su segunda etapa en el banquillo de La Romareda. «Era un líder silencioso, se ganó el respeto de todos con su talante. Había sido una leyenda del fútbol y era muy humilde», indica el gran capitán.

«Lo que más recuerdo son los paseos que dábamos en La Romareda. En los entrenamientos de los viernes, cuando los jugadores se marchaban al vestuario, nos poníamos a andar de portería a portería y podíamos estar así rato y rato hablando de fútbol y de la vida. Era un placer conversar con él», rememora Solana. «Es que lo estoy viendo a mi lado, paseando, hablando de todo, con ese acento vasco, sus gestos», continúa el exfutbolista.

Una costumbre, la de pasear, que imponía al equipo en viajes y concentraciones. «Había que pararlo porque él se ponía a andar y seguía y seguía…», dice Solana. «Salíamos el día que llegábamos y antes del partido», recuerda Aguado. «Utilizaba los paseos para hablar con los jugadores. Nos tenía ganados a todos, hasta a los que no jugaban», añade el futbolista que más veces ha vestido la elástica blanquilla junto al también fallecido José Luis violeta.

Las anécdotas

Precisamente con el récord de partidos y Txetxu Rojo tiene otra anécdota Xavi Aguado. «Iba a batir el récord de partidos jugados en Liga y Violeta estaba en el palco preparado con una placa para entregármela al descanso. Y Txetxu no me sacó ese día. Ahí se quedó Violeta con la placa», recuerda Aguado. «Vino después a disculparse, no sabía que estaba preparado ese acto. Le dije que no se preocupara, él había hecho lo que creía mejor para el equipo».

Algo parecido le sucedió a Solana, que se retiró en la temporada 1999-2000 con Txetxu de entrenador. «No me pude despedir de la grada porque en mi último partido en casa no fui ni convocado. Era tan recto en sus convicciones que pensó que no debía jugar, no estaba jugando mucho ese año, y ni me convocó. Nunca le guardé rencor, entendí su papel de entrenador», asegura el Chucho. De hecho, un año después se convirtió en ayudante en el cuerpo técnico.

El encaje con la afición

Como capitán, Aguado tuvo una relación muy cercana con él. «Lo recuerdo con mucho cariño porque siempre fue muy leal, muy fiel a mi persona. Me buscaba como capitán porque sabía qué jugadores jugaban a las cartas por las noches, que no le gustaba nada, o quiénes bebían coca-cola, que tampoco le gustaba nada», explica. A Rojo le gustaba el buen vino. «En las concentraciones a nosotros nos ponían vino del año y a él, un Rioja reserva. En Benasque bajaba a la cena un cuarto de hora antes y me servía una copa de su botella. Nunca se enteró», desvela.

Txetxu Rojo no encajó en La Romareda, acostumbrada a otro estilo de juego. Sin embargo, su Zaragoza, rocoso y muy difícil de ganar, elevó el nivel de competitividad del equipo. «Era normal, la gente estaba acostumbrada a un estilo diferente, con unos laterales muy ofensivos y a él le gustaba que fueran más de contención. Pero casi batimos el récord de goles esa temporada y los aficionados con el tiempo se han dado cuenta de lo injustos que fueron con él. Recuerdo el último partido en casa antes de jugarnos la Liga en Mestalla, perdíamos al descanso con el Málaga1-2 y la gente nos pitó. En la segunda parte remontamos», indica Aguado.

«Siempre estaba esa disyuntiva entre el juego bonito y los resultados. Txetxu sacó mucho rendimiento del equipo que tenía aquí y, aunque a la gente no le convencía, él siguió trabajando e insistiendo», indica Solana. «Partía de un equipo fuerte, rocoso, que creciera a partir de ahí. Él venía de un fútbol vasco que, entonces, era así, fuerte, rocoso y que daba más valor a la defensa. Era una persona íntegra, muy directa. Aprendí mucho de él, sobre todo de la vida», añade.

En opinión de Aguado, la principal aportación de Txetxu Rojo al Zaragoza fue la ambición que supo trasladar al equipo. «Él venía de entrenar al Celta con muy buenos resultados y nos contagió la ambición por unos objetivos que podían parecer desorbitados. No es que creyera que podíamos ganar la Liga, pero sí estar en los primeros puestos y lo conseguimos las dos temporadas. Él era un líder silencioso y se hacía respetar».