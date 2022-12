El fichaje a corto plazo de Alarcón y el proyecto largoplacista de Mas

Ahora que el mercado de invierno ha entrado ya en ebullición vuelve a resonar con fuerza la frase que Jorge Mas pronunció al respecto en su última visita a la ciudad con motivo de la junta general de accionistas y el posterior encuentro contra el Huesca. Ese “se va a reforzar la plantilla en algo, pero nada de múltiples jugadores, serán uno o dos” que el presidente del Real Zaragoza respondió cuando fue cuestionado por los planes para enero redibujó el paisaje y cayó como un suave jarro de agua fría sobre las expectativas más elevadas en número.

Uno o dos, que el tiempo dirá si serán uno, dos o alguno más, que en el fútbol lo que un día es blanco al día siguiente se convierte en negro, parece poca cosa para lo que, de manera general, se entiende que necesita el equipo para dar un salto hacia arriba, escalar posiciones con contundencia y aspirar a algo más de lo que ha conseguido en una primera vuelta decepcionante, lejos de los objetivos iniciales de la nueva propiedad: los puestos de playoff. De momento, la primera contratación ya está aquí, el chileno Tomás Alarcón. Un centrocampista para dar energía, dinamismo y despliegue en el medio. Rendirá o no rendirá, que eso siempre es una incógnita, pero ciertamente el equipo necesitaba más fuerza, talento y opciones reales en esa zona.

El proyecto que encabeza Mas tiene una vocación duradera, de años, no de meses. Todas las medidas tomadas hasta el momento han sido de gran envergadura: importantes ampliaciones de capital, cancelaciones de deuda, movimientos indirectos para generar más espacio económico futuro, incremento del límite salarial hasta la zona media-alta de la categoría, un proyecto de estadio nuevo y una operación paralela de gran tamaño y posibilidades.

El edificio se va acicalando poco a poco para contar con unas bases estructurales y financieras cada vez más sólidas, que por lo tanto permitan alcanzar objetivos más ambiciosos. Mientras, el club trabaja a dos velocidades, la del medio y largo plazo, donde están sus verdaderos objetivos a todos los niveles, y el cortoplacismo, donde viven las aspiraciones diarias, la impaciencia y las prisas, todavía más cuando la entidad cumple su décimo año consecutivo en Segunda y el hartazgo social ya es muy grande. El Real Zaragoza está obligado a convivir en estos dos niveles, mezclando las dos realidades. A día de hoy, en el club nadie renuncia aún a nada esta temporada, pero si la trayectoria no se corrige en la segunda vuelta y el ascenso se evapora, la idea de la propiedad no variará. Este proyecto no es flor de un día ni lo marchitará el cortoplacismo.