Igbekeme dice al club que quiere quedarse

James Igbekeme ha trasladado al Real Zaragoza su intención de quedarse en el equipo aragonés hasta final de temporada y, por consiguiente, no salir en el mercado invernal. El nigeriano, que entrena desde el martes a las órdenes de Fran Escribá una vez concluido el periodo de cesión en el Columbus Crew de la MLS, asegura que se ve con opciones de pelear por un puesto en el equipo, a pesar de no entrar en los planes del técnico.

De hecho, James es uno de los futbolistas destinados a abandonar la disciplina zaragocista a lo largo del mercado invernal de enero, aunque, de momento, el jugador ya ha hecho saber que no tiene intención alguna de marcharse y que desea cumplir un contrato que expira el próximo 30 de junio tras haber sido renovado en junio de 2020.

James está de vuelta después de que su préstamo al Columbus Crew no haya sido satisfactorio. El centrocampista, que llegó al Zaragoza en 2018 de la mano de Lalo Arantegui y procedente del Gil Vicente portugués por 150.000 euros, sabe desde hace dos meses que el club nortamericano no tenía intención alguna de ejecutar la opción de compra por una pequeña cantidad económica que tenía sobre el africano y que figuraba en el contrato de cesión desde el Zaragoza rubricado hace justo un año. De hecho, a pesar de que el préstamo concluye el próximo sábado, el mediocentro se encuentra desde octubre en la capital aragonesa y no ha habido problema para que se ejercitara con el equipo aragonés tras la conclusión de las vacaciones y la consiguiente vuelta al trabajo de los de Fran Escribá.

Y es que la estancia de James en la MLS no ha sido positiva. Se fue a finales de enero y jugó 23 partidos de Liga, aunque solo ocho de titular. No entró en el once hasta la novena jornada, ante el Kansas, después tuvo una época de mayor continuidad, jugando en posiciones más adelantadas en la medular o escorado hacia la izquierda, con esas ocho veces titular, y en los últimos 10 partidos no tuvo apenas minutos (solo 15) y se quedó en el banquillo en nueve. Tras no alcanzar el playoff, Caleb Porter, el entrenador del Columbus Crew, dejó su puesto y, todavía sin sustituto, la entidad ya anunció que James no entraba en los planes del club.

A pesar del pacto no escrito de que, una vez finalizada la cesión, se le facilitaría la salida, la voluntad de James, que podría responder a una medida de fuerza para percibir todo su contrato, aboca al club a inscribirlo (ahora mismo no hay dorsales libre tras el fichaje de Alarcón) o proceder a una desvinculación por la que debería asumir lo que le resta por cobrar (alrededor de 175.000 euros).