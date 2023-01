El mercado de fichajes en España se abre este lunes y acabará el 31 de enero

El Real Zaragoza ya ha cerrado y presentado un fichaje, el centrocampista chileno Tomás Alarcón, aunque el mercado de enero comienza de forma oficial en España este lunes y acaba el martes 31 de enero, una ventana de fichajes que se presenta movida para el club, que va a llevar a cabo un cambio importante en su plantilla. De este modo, además de Juan Carlos Cordero, que será desde esta semana el responsable en esa parcela, está previsto que lleguen un delantero, un extremo y un central, en el probable caso de que Jairo Quinteros salga. Y el club quiere desprenderse de no menos de 5 jugadores en este enero, ya que ahora no tiene fichas libres.

El mencionado Jairo, Lasure, Petrovic, Igbekeme o Vigaray son candidatos claros y hay otras opciones, como Molina o Rarón, si bien en estos dos casos su negativa a salir hace más improbable que se marchen. Tampoco es sencilla la despedida de Vigaray tras jugar solo 20 minutos en Albacete en los últimos 19 meses.

11 libres para negociar

Desde este domingo son libres para negociar con otros clubs al acabar su contrato en junio Ratón, Rebollo, Vigaray, Jair Amador, con el que no hay acuerdo para renovar, Lluís López, Lasure, Zapater, Vada, Petrovic, Larra y James. Eso sí, López, Larra, Vigaray y Rebollo tienen opciones de un año más a favor del club y Vada, a su favor. Además, en junio acaban sus cesiones Mollejo, Giuliano Simeone, ambos del Atlético, Pape Makhtar Gueye (Odense), Gabi Fuentes (Junior de Barranquilla) y Alarcón (Cádiz)

Además, los agentes y directores deportivos auguran que el mercado de fichajes de invierno de este mes de enero volverá a ser complejo y con un elevado número de operaciones pero “con muchas cesiones y operaciones a coste cero”. La plataforma FutbolJobs, que busca equipos para jugadores y técnicos, ha sondeado la opinión de varios expertos que auguran que habrá muchos movimientos pero que la situación económica de los clubes y el estricto control financiero que existe hará que se trate de operaciones de bajo coste.

El presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, Pedro Bravo, augura un mercado en que “casi todos los movimientos que se hagan van a ser de forma gratuita”. “En el mercado va a haber un cambio de cromos. Un jugador que no le entra a un equipo irá a otro y a ese equipo llegará otro jugador. Pero no espero grandes transacciones sobre todo porque los equipos tienen una estrechez debido al control económico que tienen”, añadió Bravo, agente del exentrenador del Zaragoza, Juan Carlos Carcedo.

El presidente de los agentes explicó que no cree que no cree que haya en este mercado “fichajes de 100 millones de euros” pero no descartó que haya alguno “de 30 o 40 millones” propiciado por algún club inglés, que ahora tienen “una capacidad económica mucho mayor que los españoles”. Por su parte, el presidente de la recién creada Asociación de Directores Deportivos Españoles, Queco Huertas, vaticinó igualmente un “mercado complejo” y auguró que la mayoría de los movimientos lleguen por jugadores libres, que rescinden en sus equipos, como puede ser el caso de Cristiano Ronaldo o de Isco, asumiendo los clubes su ficha”.

Huertas apuntó que el reciente Mundial también puede ser un factor a tener en cuenta. “Los directores deportivos hemos tenido la oportunidad de ver al jugador al máximo nivel en el Mundial y creo que alguno de los futbolistas revelación como pudiera ser Gakpo, Bono o el propio Ounahi, que está en un equipo de la zona baja de Francia, podrían salir”, aseguró.

Además, Diego Rivas, secretario general de la AFE, coincidió en que van a predominar “las cesiones y las contrataciones de jugadores libres” y que será similar a los últimos mercados de invierno. “Mi vara de medir la constituyen las sesiones AFE, con jugadores libres, que siempre hacemos en este mercado y este año, al igual que en verano, esperamos que un 90% de los futbolistas que vienen, se coloquen en diferentes equipos, lo que hace una idea de que van a haber muchos movimientos”, explicó.