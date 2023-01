Cordero no habla del Real Zaragoza y solo admite que puede haber algún club interesado

Sin hacer referencia explícita al Real Zaragoza se despidió Juan Carlos Cordero en una rueda de prensa en el Heliodoro Rodríguez López en la que estuvo acompañado por Santiago Pozas, director general del club, y en la que estuvieron varios miembros del staff técnico, el entrenador, Luis Miguel Ramis, al que el ejecutivo cartagenero fichó, o futbolistas como Aitor Sanz, Sipcic, Carlos Ruiz o Enric Gallego. Se le preguntó directamente por el Real Zaragoza y echó balones fuera. “No es lo mismo llegar a un acuerdo en agosto, donde te vas a tu casa, o en noviembre o diciembre, cuando puede haber un club interesado en ti. Lo que sucede mientras transcurren los meses forma parte del fútbol, pero mi decisión inicial de salir no ha cambiado, es la que tomé en agosto”, dijo.

Lo cierto es que los primeros contactos del club aragonés con Cordero llegaron en octubre y, a mediados de noviembre, el acuerdo entre sanllehí y el cartagenero estaba muy delimitado, pendiente de su desvinculación. El Real Zaragoza anunciará en los próximos días, este miércoles o el jueves, su llegada, con contrato hasta 2025 y con un salario que ronda los 300.000 euros. Llega acompañado por dos ayudantes, Santos Olmo y Alberto González, también desde el lunes desligados del club isleño y en su salida del Tenerife le ha supuesto hacerse cargo de una cláusula de desvinculación de algo menos de la mitad de lo pactado, unos 750.000 euros, aunque en la cifra final hay cantidades todavía variables en función de la marcha en esta temporada del conjunto tinerfeñista, al que Cordero llegó en febrero de 2020. Al ejecutivo no se le espera en Zaragoza hasta finales de semana, no antes del viernes, aunque sí sus ayudantes apuntan a llegar antes y por eso es factible que su presentación tenga lugar a comienzos de la siguiente semana.

Al día siguiente de firmar la rescisión de su contrato, compareció ante los medios de comunicación y expuso la cronología de unos hechos que se iniciaron el pasado junio, poco después de que firmara la ampliación de su relación laboral con la entidad tinerfeña, hasta 2025. Fue unas semanas más tarde, a mediados de agosto, cuando decidió plantearle a Miguel Concepción, presidente del club en ese momento, su voluntad de poner fin a su etapa profesional en la Isla. ¿Cuáles fueron los motivos de ese giro inesperado? El cartagenero tenía el firme convencimiento de que no iba a encajar en el modelo de gestión que se iba a aplicar con la llegada del accionista José Miguel Garrido, el consejero del área deportiva Juan Guerrero y el citado Pozas. En cuestión de semanas pasó de afianzar su vínculo con el Tenerife a preferir romperlo, tras enterarse que Concepción iba a dar un paso al costado y dejar la presidencia.

Decisión en agosto

«Concepción me transmitió que se iba a marchar de la presidencia y que un grupo inversor se iba a poner al frente de la entidad», comenzó el exdirigente del Tenerife, que tuvo claro desde ese momento que no iba a ser «sano» para el club la coincidencia de dos «mensajes» diferentes en el área deportiva. Por una parte asimiló con naturalidad la entrada de otro grupo de gobierno, porque «es algo normal en el fútbol y en cualquier empresa», e incluso entendió que la «propiedad» quisiera marcar otro rumbo, y por otra extrajo la conclusión de que no se iba a sentir cómodo en este escenario. Aparte de contarle que iba a dejar la presidencia, Concepción le informó sobre los planes de Garrido. «Me trasladó que podía cambiar el modelo y mi respuesta fue inmediata: Miguel, si tú te marchas, lo mejor para todos, por la salud del club, es que yo también lo haga». Así se fue forjando la ruptura.

El siguiente paso de Cordero fue comunicar al consejo de administración su punto de vista. A continuación mantuvo una reunión con Garrido sin modificar su postura. De hecho, Cordero exigió primero parte de su contrato para marcharse, luego ya solo un año y, a finales de diciembre, con el acuerdo con el Zaragoza pactado, solicitó marcharse gratis. «Garrido me habló de su ilusión por hacer cosas en el club, pero le dije lo mismo, que si íbamos a intentar gestionar los dos, no iba a ser bueno para nadie, porque iban a darse dos formas de capitanear el club a nivel deportivo y el mensaje a los jugadores y al entrenador iba a ser distinto. Eso no habría sido favorable», comentó.

Cordero tuvo al tanto de todo lo que estaba sucediendo al entrenador Luis Miguel Ramis y a los capitanes Aitor Sanz y Carlos Ruiz. «Les indiqué que iba a haber un cambio de modelo en el club, que iba a entrar un inversor y que mi idea era llegar a un acuerdo para marcharme», relató el cartagenero, quien, en un inicio, no llegó a recibir la respuesta que esperaba por parte del club. Al menos, una que desbloqueara la situación. «No querían que me fuera ni que llegáramos a un acuerdo. Me trasladaron su confianza para que siguiera en el cargo», aclaró Cordero. Con el paso de las semanas, y ya en diciembre, el Tenerife empezó a ser menos inflexible. De hecho, Garrido y Pozas volvieron a reunirse con Juan Carlos en diciembre, esta vez con un mensaje diferente. «Me dijeron que iba a ser bueno para las partes encontrar un entendimiento, porque creían que no iba a adaptarme al nuevo modelo y que esa situación iba a ser difícil para todos», apuntó refiriéndose a la fase de desbloqueo, resuelta con la extinción anticipada del contrato el pasado 2 de enero, un pacto «satisfactorio para todas las partes».

Haciendo balance de sus casi tres años en el cargo, afirmó que se marcha más que conforme con el trabajo realizado. Eso sí, pidió «disculpas» por los fichajes que no llegaron a ofrecer su mejor rendimiento. «Siempre intenté hacer lo mejor para el equipo, siguiendo lo que me pedía el entrenador», señaló con la única «pena» del desenlace de la temporada pasada, la del intento frustrado de ascender a la máxima categoría. «Me quedo con la eliminatoria que ganamos. La gente nos llevó en volandas y nos hizo vibrar; nuestra afición fue de Primera División», destacó.