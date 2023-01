La vida ha cambiado para Víctor Mollejo con la llegada de Fran Escribá en la 12ª jornada, al situarle arriba, como pareja de ataque de Giuliano Simeone, en un 4-4-2 en el que el delantero toledano se siente “muy cómodo. Es mi posición de toda la vida, aunque al llegar al fútbol profesional he jugado en banda y a veces de segundo punta”, asegura el futbolista cedido por el Atlético en el Real Zaragoza y al que ese cambio de rol para jugar más en zona de ataque no le ha traído más goles, ya que solo lleva una diana, la anotada en la jornada seis ante el Sporting. “Estoy haciendo buenos partidos, aunque es verdad que al delantero se le pide gol, lo sé y me lo exijo. Si me llega el gol seguro que podré ayudar mucho al equipo en ese puesto”.

Giuliano y Mollejo: el dúo sacapuntos En lo personal, Mollejo, que suma 20 partidos de Liga y 12 jornadas como titular en lo que va de curso, le pide al 2023 “salud, eso lo primero, porque el resto está en nuestras manos. El 2022 ya fue un año bastante bueno para mí y no le puedo pedir más a este 2023”, dice, reconociendo los propósitos del grupo para que la segunda vuelta sea mejor que la discreta primera que han firmado. “Queremos seguir la dinámica que tenemos desde que llegó el míster, ser un equipo compacto, que en casa se haga fuerte con el apoyo de la afición, que es un punto extra grande. Debemos ir paso a paso, escalando posiciones y consiguiendo cosas. Somos un grupo con chicos muy jóvenes y en la primera vuelta cuesta un poco más, en la segunda espero y deseo que demos un salto todos”, sentencia. "Las sensaciones con el míster son muy buenas. Llegó en un momento muy delicado anímicamente y ha conseguido levantar esos ánimos, porque hemos sacado mejores resultados y se ve un equipo más compacto” Para lograrlo el Zaragoza se apoya en la mejoría experimentada con Escribá desde su llegada al banquillo ante el Málaga, aunque debutó en Copa frente al Diocesano. Desde entonces, el equipo solo ha perdido en la competición liguera ante el Leganés y suma 9 puntos de 18 pese a la derrota en Butarque con la que cerró la primera vuelta. “Fran es un entrenador que no conocía, pero por su currículum ya intuía que podía ser un gran técnico y aquí lo ha demostrado, lleva bien el grupo y nos puede ayudar mucho sobre todo a los que somos más jóvenes con su experiencia. Las sensaciones con él son muy buenas. Llegó en un momento muy delicado anímicamente y ha conseguido levantar esos ánimos, porque hemos sacado mejores resultados y se ve un equipo más compacto”. "El mercado forma parte de nuestra carrera. Que venga el que sea, lo hará para ayudar y ojalá lleguen compañeros que nos ayuden y, si no vienen, creo que ya tenemos un gran equipo, de mucho nivel” Enero supone la apertura de un mercado en el que ha llegado ya el centrocampista Tomás Alarcón y en el que el Zaragoza busca un extremo, un delantero y un central, por lo que al grupo le esperan unas semanas de posibles movimientos. “Forma parte de nuestra carrera saber que suenan muchos jugadores para venir. Al principio, cuando eres más joven, tienes miedo de que venga uno u otro, pero ahora que venga el que sea, lo hará para ayudar y ojalá lleguen compañeros que nos ayuden y, si no vienen, creo que tenemos un gran equipo, de mucho nivel”, argumenta el punta de la Villa de dos Fadrique, también consciente de que esos fichajes llevarán consigo salidas, aunque en su caso su continuidad es fija: ”No estoy muy metido para saber quién es candidato a salir o no, pero imagino que lo llevará con naturalidad, forma parte de nuestro trabajo”. Entrenamiento abierto Tras una semana pasada intensa de entrenamientos y sin partido después del retorno tras las vacaciones navideñas, el Zaragoza afronta esta semana sin descanso desde el lunes con la mirada puesta en el partido del domingo en La Romareda ante el Mirandés, pero antes, este miércoles y en el estadio, hará un entrenamiento abierto para la afición por el cercano día de Reyes. “El público que acude es muy sano, muchos niños, y nunca está de más para nosotros que a veces parece que estamos en una burbuja recordar la ilusión con la que se viven el fútbol y el Real Zaragoza”, sentencia Mollejo.