Iván Azón: "La recuperación ha ido como tenía que ir, bien"

El retorno de Iván Azón con el Real Zaragoza ante el Mirandés llegará casi tres meses después de su lesión, una rotura en el bíceps femoral derecho de grado 1 sufrida el 15 de octubre ante el Villarreal, y que le ha hecho perderse 10 jornadas, una barbaridad para un Zaragoza que le ha añorado mucho. “La recuperación ha ido como tenía que ir, bien siempre, Andrés Ubieto (rehabilitador del club) ha estado muy encima mío, también el cuerpo médico y no he podido volver antes. Por ganas e ilusión seguro que habría sido antes”, asevera el ariete, referencia tras su renovación en verano y al que le lastraron unas adherencias y el dolor junto al nervio ciático para no poder volver antes, ya que el plan inicial era hacerlo a mediados de noviembre, en Copa o ante el Málaga, y eso se retrasó. “Como dijo el míster andaba con adherencias y con algunas molestias, pero estoy ya para competir y pendiente solo de lo que decida el entrenador. Llevo semana y media entrenando con el equipo y voy cogiendo sensaciones. Espero que sí pueda jugar el domingo”.

Cero riesgos con Iván Azón 6 partidos y 269 minutos Lo hará con total seguridad, probablemente no como titular, plaza para la que no tardará en optar, porque para Escribá es vital su aportación, ya sea con Giuliano o con Mollejo en punta, lo que va a abrir las opciones en ataque. “El no poder contar para el técnico te fastidia mucho. En mi caso, han sido dos lesiones diferentes que no me han permitido jugar apenas y por eso estoy más ilusionado si cabe con esta segunda vuelta que vamos a empezar”, afirma el delantero, que empezó el curso y desde agosto con un edema óseo en la rodilla izquierda que le dejó sin jugar hasta la sexta jornada, ante el Sporting. “El reto es hacer los máximos goles posibles, lo importante es aportar, pero en un delantero siempre es bueno y se mira mucho marcar” En total, solo ha podido disputar seis partidos, con un gol al Oviedo y 269 minutos. El curso pasado, en la segunda vuelta anotó sus siete dianas, la mayoría decisivas para ganar. Y esa meta o mejorarla es la que se pone. “Ojalá. El reto es hacer los máximos goles posibles, lo importante es aportar, pero en un delantero siempre es bueno y se mira mucho marcar”. Si repite o mejora esa cifra el Zaragoza se postulará como candidato a llegar a una promoción ahora lejana, aunque Azón no descarta nada. “El objetivo es el de siempre, el que hemos soñado tantos años. Ojalá se dé lo mejor en esta segunda vuelta. Mientras que que sea posible vamos a luchar por el ascenso y por toda la gente que nos viene a ver todos los días”. El papel de Escribá Para ello el ariete, como el zaragocismo, se apoya en la mejoría vivida en el equipo con Escribá, pese a la derrota en el último partido del año, en Butarque contra el Leganés, la primera en Liga con el valenciano. “El míster transmite muy buenas sensaciones y se han dado frutos en los resultados. Conmigo se ha portado muy bien, con palabras solo de apoyo y ayudándome en la recuperación”, concluye.