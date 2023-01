Alarcón trabaja al margen y el Zaragoza trata de acelerar el regreso de Gueye

Tomás Alarcón, el único fichaje en este mercado de invierno, se ha unido este jueves a los jugadores que trabajan estos días al margen, pero lo ha hecho por precaución y reparto de cargas tras no haber tenido vacaciones de Navidad en el Cádiz, del que llegó cedido. Su concurso ante el Mirandés no peligra, aunque de momento el Zaragoza no lo ha inscrito en LaLiga, algo que hará en breve. Gueye sigue en Senegal, pero el club trabaja para acelerar su regreso, aunque no jugará ante el Mirandés.

Vada se resiente de su lesión y apunta a baja Zapater mejora de sus molestias lumbares y ya ha hecho parte con el grupo tras dos sesiones completamente al margen, por lo que no está ni mucho menos descartado que pueda llegar, apunta a hacerlo de hecho, mientras que Vada, que el martes se resintió tras volver con el grupo después de la lesión en el aductor que le hizo ser baja en Leganés, mantiene esas molestias y todo apunta a que no estará ante el Mirandés, si es que no hay una lesión mayor y que le haría perderse algún partido más. Bermejo, objetivo Villarreal B El Zaragoza tendrá también, además de Vada, la segura ausencia de Bermejo, que se lesionó en el aductor izquierdo en Butarque y al que se espera, si la evolución es positiva tras entrar con el grupo a principios de la próxima semana, ante el Villarreal B. Es baja por sanción el domingo en La Romareda Francés, expulsado en el último partido de 2022. Y tampoco estará Gueye, al que el club espera en los próximos días, pero que sigue en Senegal pendiente de solventar asuntos burocráticos relacionados con su permiso de trabajo. Desde el Zaragoza se asegura que el delantero ha presentado toda la documentación y que solo falta que las autoridades le den esos documentos para salir del país y volver a España. El Zaragoza está tratando de acelerarlo todo, aunque Gueye ya se ha perdido por este motivo 11 entrenamientos desde las vuelta de vacaciones. Despedida de Lasure En el entrenamiento de este jueves han participado los jugadores del Deportivo Aragón Marcos Cuenca y Guillem Naranjo y ha estado Dani Lasure para despedirse tras firmar el miércoles la rescisión de su contrato para abandonar el club tras 16 años desde su entrada en infantiles. El lateral se ha despedido de sus compañeros y de los trabajadores de la Ciudad Deportiva.