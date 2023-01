El Real Zaragoza de División de Honor juvenil no pudo lograr la épica y no logró clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey. Los de Javi Garcés no pudieron superar en la Ciudad Deportiva al Alavés y cayeron (0-2) en un igualado choque que los visitantes sentenciaron en la segunda parte, el primero en el 55 y el segundo tras una gran contra de los vascos al final. El encuentro arrancó bajo la niebla con ambos equipos queriendo tener la posesión del balón. El primer cuarto de hora transcurrió con mucha disputa en el centro del campo y pocas ocasiones. Fue en el 16 cuando los visitantes lo intentaron, sin éxito.

No obstante, a los pocos minutos, el equipo del león se estiró y comenzó a generar peligro. La ocasión estrella llegó en el 24 cuando tras un tiro cruzado de Liso el guardameta visitante rechazó el balón, que se quedó muerto en la esquina del área pequeña y Chema falló el rechace a contrapié. La igualdad siguió reinando con un Alavés, que lejos de amedrentarse, intentó marcar el primero con un cabezazo que salió fuera (m. 32). 0️⃣-0️⃣ | ⏱️ 24' | DHJ - Alavés



¡QUÉ CERCA LISO Y LUEGO CHEMA!#CopaDelReyJuvenil 🏆 pic.twitter.com/gcPBfq8KnN — Ciudad Deportiva - Cantera Real Zaragoza (@RZcantera) 6 de enero de 2023 La segunda parte arrancó con el Alavés dominando los primeros compases. Los vascos avisaron primero, en el 54, con una falta directa que sacó De Cea con un paradón. Al minuto el Alavés anotó y el silencio llegó a la Ciudad Deportiva. De todas formas, los blanquillos siguieron luchando y dispusieron de varias ocasiones, la más peligrosa tras una falta directa de Lahoz, que sacó el guardameta visitante. El gol no llegaba, las ocasiones no entraban y el tiempo corría. Garcés comenzó a mover el banquillo buscando soluciones arriba, especialmente con Jano, que salió por Joel y que dispuso de un cabezazo que volvió a blocar el guardameta y que pudo haber significado el empate. 0️⃣-1️⃣ | ⏱️ 85' | DHJ - Alavés



¡CASI JANO!#CopaDelReyJuvenil 🏆 pic.twitter.com/roN1IMEIkV — Ciudad Deportiva - Cantera Real Zaragoza (@RZcantera) 6 de enero de 2023 Con todo el Real Zaragoza arriba, el Alavés dispuso de una contra matadora, en la que marcó el segundo, y con la que terminó el sueño zaragocista, que no podrá jugar los octavos de final de la Copa del Rey, pese a la gran temporada que registran en la Liga, en la que van segundos a solamente tres puntos del Barcelona, el líder.