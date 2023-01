Escribá: "Cordero viene con la misma idea que yo, vamos a trabajar muy bien juntos"

Fran Escribá llegó con el Real Zaragoza sin director deportivo y dos meses después tiene en Juan Carlos Cordero una clara referencia para estructurar el proyecto a corto y sobre todo a largo plazo de este Zaragoza. “He hablado ya para una primera toma de contacto, nos conocíamos, pero no hemos trabajado nunca juntos. Fue un primer diálogo para ver las necesidades del equipo, la idea que tenemos para este mercado de invierno y también para medio plazo”, afirmó el técnico zaragocista, convencido de que la sociedad con el ejecutivo cartagenero puede ser prolífica: “Estoy seguro de que vamos a trabajar muy bien juntos y de que él viene con la misma idea que yo, en un primer proyecto que es el actual para hacerlo lo mejor posible y todos tenemos uno en la cabeza, que por eso hemos venido, y que es el del ascenso”.

Así, con una idea común de futuro en una apuesta del Real Zaragoza que será importante en verano Escribá y Cordero van a intentar que en este enero lleguen cambios en la plantilla que le den otro perfil mejor que el gris que ha mostrado hasta ahora. “Para este mercado es pronto, algunos equipos hemos hecho algún fichaje ya, pero a partir del 15 o el 20 habrá más movimientos, aquí y en otros sitios. Tenemos claras las posiciones en que queremos reforzarnos, pero siempre y cuando existan opciones de mejora, cambiar por cambiar o fichar por fichar no será nuestro estilo”, aseguró sobre lo más inmediato, aunque también la visión está en ese futuro, porque “una cosa es que ahora sea difícil hacer los cambios y poder mejorar al Zaragoza para dar ese salto, pero seguro que Cordero viene para, ya que la idea de los inversores es subir al equipo, ser una pieza fundamental en eso”.

Sin Bermejo, Vada y Zapater

De momento, el Zaragoza arranca ante el Mirandés la segunda vuelta y lo hará sin Bermejo, al que el entrenador ya descartó por su lesión en el aductor, pero también “prácticamente seguro” sin Zapater y Vada, con molestias en la espalda y en el aductor, que de hecho no han entrenado este sábado con el grupo en La Romareda. Tampoco estará el sancionado Francés, que vio la roja ante el Leganés en el último partido de la primera vuelta. Eso sí, el Zaragoza podrá contar con Alarcón, que “está perfecto” tras el reparto de cargas con el que trabajo esta semana al tener algo de fatiga y recupera a Cristian Álvarez y a Iván Azón, a los que Escribá da “mucha importancia” tras las largas ausencias de ambos por lesión, ya que el técnico valenciano no había podido alinearnos hasta el momento.

"Es muy importante el regreso de Cristian y Azón. Es el portero titular por decirlo de algún modo e Iván está perfecto para competir, aunque nos falta el partido, que siempre es algo distinto"

“Azónes un presente y un futuro y Cristian tiene ya un pasado brillante. He estado muy contento con los dos porteros que he tenido, pero él es el titular por decirlo de algún modo. Iván está bien, he hablado mucho con él, aunque nos falta el partido, que siempre es algo distinto, está perfecto para competir”, aseveró el entrenador zaragocista, dejando entrever que es factible que el ariete empiece en el banquillo ante el Mirandés y tenga con total seguridad minutos, mientras que Cristian retornará a una titularidad que no pisa desde el 4 de noviembre por su lesión en el codo.

"Tanto desde el club como Pape y sus agentes han hecho todo, pero es la 'burrocracia' que se dice… Ya está todo solucionado, aunque todo se hizo en plazos y correctamente”

Además, Escribá anunció que ya espera a Gueye esta tarde de sábado después de que el delantero de Senegal no haya podido regresar antes y lo haga 11 días tarde y tras perderse 13 sesiones al no tener en regla el visado y el permiso de trabajo y retrasarse la entrega de esa documentación por las autoridades de ese país. “La última información que tengo es que por fin llega. Tanto desde el club como el chico y sus agentes han hecho todo, los papeles estaban hechos desde hace tiempo y entregados, pero es la burrocracia que se dice… No solo allí, también aquí cuando vas a una ventanilla sabes cuándo entregas el papel y no cuándo te contestan. Ya está todo solucionado, aunque todo se hizo en plazos y correctamente”, explicó el entrenador, que no descartó citar al ariete ante el Mirandés si llega en condiciones, aprovechando que las convocatorias pueden ser hasta de 23 jugadores.

El estreno de Alarcón

Sí estará seguro en la convocatoria y probablemente en el once un Tomás Alarcón del que espera mucho el entrenador, porque “se lo deja todo y es de los que aprieta a los compañeros. Es callado fuera, pero dentro es un ejemplo y va siempre. Va a gustar a La Romareda seguro”. Esa plena confianza en el chileno llega en una medular muy poblada también por el regreso de James Igbekeme tras su cesión a la MLS, al que no se ha inscrito, señal clara de que se le busca una salida que se ve obligada este enero. “He comunicado, en él y en otros casos, mi visión. Entrena como uno más, si hay que contar con él se contará y si quisiera que participara, está para ello”.

"El parón se ha hecho demasiado largo, no me gusta parar tanto. Con el Mirandés habrá que estar alerta, es un enemigo muy peligroso, aunque saldremos a ganar desde el minuto uno porque esa es la idea nuestra siempre"

Con el aterrizaje de Cordero, con un mercado invernal de cambios y que empieza a estar en ebullición, el Zaragoza estrena la segunda vuelta y el 2023 en La Romareda con un partido de obligada victoria tras un parón de tres semanas “que se ha hecho demasiado largo, no me gusta parar tanto tiempo, aunque nos ha venido bien para trabajar mucho y testar el estado y el equipo lo ha hecho bien”, indicó Escribá, que avisa del peligro del Mirandés. “Le doy mucha importancia, porque además viene un rival que llega muy bien. Lleva diez o doce jornadas muy buenas y hay que estar alerta. Hace bien las cosas, con jugadores interesantes, es alegre y si le dejas dominar los partidos lo hace, algo que no queremos. Va a ser un rival muy peligroso y habrá que estar muy atentos, porque es de los más en forma de la Liga”, sentencia un entrenador al que le gustaría repetir la imagen y la victoria del último partido en casa, el derbi ante el Huesca, “aunque en esta Liga los resultados son más ajustados y las diferencias son mínimas. Siempre hemos salido a por los partidos desde el minuto uno, el concepto es ese, aunque a veces no salgan las cosas, y eso pensamos en hacer también este domingo”.