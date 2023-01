Gueye ya está en Zaragoza con toda su documentación en regla

Once días más tarde de lo previsto y tras perderse la friolera de 13 sesiones de entrenamiento, pero Pape Makhtar Gueye ya pudo por fin salir de Senegal con toda la documentación en regla, el visado y el permiso de trabajo en concreto para llegar a Zaragoza esta tarde del sábado, como Fran Escribá había anunciado en la rueda de prensa de por la mañana y como confirmó el club aragonés.

Ahora, el técnico debe decidir si lo cita para el partido ante el Mirandés, lo que parece muy poco probable, ya que el ariete se ha entrenado por su cuenta en Dakar, pero lleva tres semanas sin trabajar con el grupo tras unas vacaciones de Navidad que debieron terminar para él el 27 de diciembre y que lo han hecho este sábado. De hecho, el ariete Guillem Naranjo no ha viajado con el filial a Mallorca y esta mañana ha entrenado con el primer equipo, por lo que estará seguro en la lista de Escribá.

“La última información que tengo es que por fin llega. Tanto desde el club como el chico y sus agentes han hecho todo, los papeles estaban hechos desde hace tiempo y entregados, pero la burrocracia que se dice… No solo allí, también aquí cuando vas a una ventanilla sabes cuándo entregas el papel y no cuándo te contestan. Ya está todo solucionado, aunque todo se hizo en plazos y correctamente”, explicó el entrenador este sábado y que no descartó citar al ariete ante el Mirandés si llega en condiciones, aprovechando que las convocatorias pueden ser hasta de 23 jugadores. Sin embargo, lo más probable es que no lo haga.

Las bajas

En la lista no estará el meta Dani Rebollo, que va a jugar con el Aragón ante el Mallorca B y que fue titular en el último partido de Liga, en Butarque, y ante el Huesca. Ratón será el que aguardará en el banquillo el posible relevo de Cristian en el retorno del meta argentino. Además, son bajas por lesión Bermejo, al que se espera ante el Villarreal B si su rehabilitación en su vuelta al grupo tras la lesión en el aductor en Leganés es la adecuada, Vada, que recayó de molestias en esa misma zona el pasado martes, y Zapater, que arrastra una dolencia lumbar. En el caso de Vada y Zapater hay confianza de que puedan estar ante el filial 'groguet' y Francés cumple ante el Mirandés partido de sanción por su expulsión ante el 'Lega'.