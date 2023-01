Iván Azón: "Nos vamos cabizbajos, queríamos empezar el año ganando"

Volvía Iván Azón a jugar con el Real Zaragoza tras casi tres meses de baja desde que se lesionó ante el Villarreal B el 15 de octubre. «Me he sentido muy bien, ya estoy fenomenal y lo que quiero es seguir trabajando para el equipo», aseguró el ariete, que admitió que en su recuperación «quisimos ser cautos, pero volver cuanto antes, aunque sentía esos pequeños calambres que lo retrasaron»

Azón, en ese retorno, jugó los últimos 20 minutos del duelo ante el Mirandés, siendo recibido con una cálida ovación. «Agradezco mucho a la afición por estar siempre ahí y brindarme ese apoyo. La pena es que nos vamos cabizbajos porque queríamos empezar el año con una victoria ante nuestra hinchada, pero no queda otra que seguir compitiendo para sacar el siguiente partido».

«Se trata de adaptarnos al sistema que escoge el míster. Tener a alguien al lado es un alivio en muchos ámbitos y hay que saber apoyarse en él»

El caso es que el punta no pudo volver con un triunfo y hasta tuvo una ocasión en el último minuto, pero se topó con la buena intervención de Herrero. «Fue una lástima, el portero achica rápido, intento hacer un caño, pero él me deja muy poco tiempo y la verdad es que estuvo muy bien», indicó el delantero, que se ubicó en punta de lanza junto a Giuliano, una sociedad que en la primera vuelta, en lo poco que jugó Azón, ya dio buenas sensaciones, y más puede dar ahora con el 4-4-2 tan nítido que elige siempre Escribá. «Se trata de adaptarnos al sistema que escoge el míster y hacerlo lo mejor posible, ya sea con Giuliano, con Mollejo o con Pape. Tener a alguien al lado es un alivio en muchos ámbitos y hay que saber apoyarse en él», añadió.

«Agradezco las palabras del entrenador y que me valore y me dé todo el apoyo. Es algo muy bonito y ojalá llegue a las expectativas que él tiene puestas en mí»

Tiene el Zaragoza ahora dos salidas seguidas, ante el Villarreal B y el Sporting, y «por eso queríamos empezar ganando para encarrilar el año, pero no queda otra que seguir trabajando y mirar al siguiente partido, que es el más importante», remató el canterano, elogiado por Fran Escribá, que lo considera vital y al que estaba deseando recuperar: «Agradezco sus palabras y que me valore y me dé todo el apoyo. Es algo muy bonito y ojalá llegue a las expectativas que él tiene puestas en mí».