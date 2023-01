Fran Escribá: "El equipo mejoró en la segunda parte"

El empate a cero entre el Zaragoza y el Mirandés no dejó satisfecho a Fran Escribá, técnico del club zaragozano, que recalcó en rueda de prensa la baja producción ofensiva de su equipo. "Posiblemente sea justo el empate. En la primera parte no estuvimos bien, aunque tuvimos algún tramo en el que no estuvimos mal, pero sin continuidad", dijo el míster, que añadió que "el equipo mejoró en la segunda parte. Estuvimos más intensos y pudo llegar algún gol".

Asimismo, el entrenador reconoció que en la segunda parte su equipo fue más profundo, creando más ocasiones, a pesar de la dificultad defensiva que planteó el Mirandés. "Sacamos más faltas y córners e incluso a última hora tuvimos alguna ocasión clara. Nos faltó producción, pero el Mirandés defiende bien con tres centrales. No sacamos muy buenos centros y el tipo de centrales que tienen nos dejaron con pocas opciones", constató. Escribá reconoció al Mirandés como un gran equipo y destacó el gran momento de forma del club burgalés. "Tienen muy buena plantilla y si uno coge su momento de forma, en las últimas diez jornadas está entre los tres primeros. Con tres centrales les está yendo muy bien y en ataque tienen un delantero centro que es de los mejores de la categoría", matizó el valenciano, que añadió que "va a haber muchos partidos como este. Es un encuentro muy típico en la competición. Tenemos que acostumbrarnos a que estos partidos van a ocurrir, dentro de lo que cabe no encajamos, y sabemos que no cometiendo errores nos los llevaremos. No lo veo como un paso atrás, pero tampoco como uno hacia adelante". Ha sido un partido muy típico de la competición. Tenemos que acostumbrarnos" Fran Escribá - Entrenador del Real Zaragoza Por otro lado, en el encuentro de este domingo debutó el mediocentro Tomás Alarcón, que llegó en este mercado invernal. "Ha hecho un buen partido. Curiosamente los dos primeros balones los perdió, a pesar de que dijimos que no queríamos pases por dentro, también por la lluvia. A partir de ahí jugó bien, giró el balón, se entendió muy bien con Francho y le metió intensidad. No le vi bajar el ritmo cuando le sustituí a pesar de que quedaba poco, pero quería más piernas frescas con Manu, pero lo he visto en general muy bien, en el nivel que esperaba". Además, Iván Azón y Cristian Álvarez, dos de los jugadores más queridos por la afición zaragozana, regresaron a La Romareda. "Cristian intervino muy bien en las pocas que tuvo y estoy contento de que se haya reencontrado. De Iván esperamos mucho. Solo con el hecho de salir a calentar ya se animó el estadio. Cuando está dentro del campo da muchas cosas y ya que somos un equipo que no tiene un gran registro goleador, porque no tenemos ese goleador, confiamos en que Iván haga una gran segunda vuelta y que esos goles que nos han faltado, como hoy, entren a la siguiente", finalizó Escribá.