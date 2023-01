Zapater, Vada y Bermejo empiezan la semana al margen

El Real Zaragoza volvió a los entrenamientos este lunes tras el empate en La Romareda ante el Mirandés y lo hizo con una sesión de recuperación en la que los titulares ante el conjunto jabato trabajaron a menor ritmo y el resto lo hizo con mayor intensidad, incluido Pape Makhtar Gueye, que regresó el sábado desde Senegal tras 11 días de retraso por problemas en su documentación y en el permiso de trabajo y que no fue citado contra el conjunto burgalés. Mientras, la mirada de Escribá se centra en los lesionados Vada, Zapater y Bermejo. Los dos primeros tienen más opciones de llegar el sábado ante el Villarreal B y el mediapunta madrileño lo haría muy justo. Los tres se ejercitaron al margen.

La plantilla guarda descanso este martes y será el retorno a la actividad del miércoles el que marque las opciones de los tres jugadores de estar ante el filial 'groguet' el sábado en La Cerámica. En el caso de Zapater, unas molestias lumbares fueron la causa de su baja el domingo y su vuelta no tiene plazos, a la espera de que desaparezca el dolor. Puede llegar a Villarreal y con Vada también hay confianza, pero no menos prudencia. El argentino no estuvo en la última jornada del año en Butarque por unas molestias, una distensión en el aductor, de la que recayó hace una semana. No tenía buenas sensaciones y no se arriesgó con él.

Bermejo sufrió en Butarque una rotura en el aductor izquierdo que le obligó a salir en camilla. La evolución ha sido positiva en estas tres semanas y podría llegar a Villarreal, pero es el que más justo de los tres lo haría y en su caso se quiere ir con prudencia porque la rotura fue importante. Así, es más factible que su retorno se dé ante el Sporting, aunque no está descartado para el sábado.

Dos sancionados

En el entrenamiento del primer equipo estuvieron los jugadores del Deportivo Aragón Guillem Naranjo, Vallejo y Juan Sebastián. Para el partido del sábado son baja Lluís López y Grau, por ciclo de amarillas, y vuelve Francés tras cumplir castigo.