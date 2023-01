Las sensibles bajas de Bermejo y Vada. Heridas que matan

Los números advierten de la gran relevancia de Sergio Bermejo y Valentín Vada en la parcela ofensiva de un Real Zaragoza huérfano de generadores y de llegada cuando ambos no están disponibles. Así volvió a quedar de manifiesto el pasado domingo, cuando el equipo aragonés fue incapaz de marcar un solo tanto al Mirandés, al que apenas creó un par de ocasiones peligrosas.

Pero la añoranza no es nueva. De hecho, cada vez que Bermejo o Vada (o ambos a la vez) no están sobre el campo, el equipo lo nota hasta el punto de no haber sido capaz de hacer diana cuando los dos, ahora lesionados, no han formado parte del once titular. Así ha pasado en tres ocasiones a lo largo de la temporada (1-0 en Santander, y empate sin goles en Albacete y el pasado domingo contra el Mirandés). El dato provoca sudores fríos ante la posibilidad muy factible de que ninguno llegue a tiempo para jugar el sábado ante el Villarreal B.

Sin Bermejo y Vada, el Zaragoza genera y llega mucho menos. La verticalidad del madrileño y el instinto del argentino se antojan esenciales en un equipo con serios problemas ofensivos, sobre todo en unos costados en los que la ausencia de alguno de ellos se convierte en un escollo enorme. De hecho, casi siempre han sido titulares tanto para Carcedo como ahora con Escribá.

Especialmente relevante es la baja de Vada, sin el que el Zaragoza no ha sido capaz de ganar y únicamente ha sumado tres empates en los siete encuentros en los que el argentino no ha sido titular. En cuatro de ellos (derrotas por la mínima en Santander y Granada y empate sin goles ante Albacete y Mirandés) no fue capaz de anotar.

Sin Bermejo la cosa no pinta mucho mejor. El madrileño acumula siete encuentros fuera de la alineación inicial y en solo uno de ellos (el 0-2 en Tenerife), el Zaragoza logró la victoria. El resto se saldó con tres empates y otras tantas derrotas. Pero es que en cinco de esos siete choques, el equipo se quedó sin marcar. Bermejo y Vada, claves en el ataque zaragocista, son seria duda para el sábado. A rezar.