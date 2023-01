El Real Zaragoza aún no ha ganado los dos partidos seguidos fuera en esta década en Segunda

Cada temporada los equipos deben afrontar dos salidas consecutivas en el calendario. En ese punto se encuentra el Real Zaragoza, que este sábado visita al Villarreal B y, la siguiente semana, al Sporting de Gijón, con la oportunidad de lograr por primera vez en la década un pleno de puntos. Hasta ahora no ha ganado nunca esos dos encuentros aunque no le ha ido mal del todo porque en cinco de las once ocasiones en las que le ha ocurrido ha sacado cuatro puntos y solo dos veces salió de vacío.

El curso pasado le tocó muy al principio de la Liga. En la cuarta jornada se impuso en Alcorcón con un gol de Vada en el 85 (1-2) y en la quinta igualó en Fuenlabrada (1-1). En la temporada 2020-21 le tocó en dos ocasiones afrontar dos salidas seguidas. En la jornada 15 perdió en el campo del Espanyol (2-0) y en la siguiente, en Castellón (1-0). Volvió a tocarle en la segunda vuelta, imponiéndose en Málaga en la jornada 24 (1-2) y empatando en Sabadell en la siguiente (1-1). También sacó cuatro puntos en las temporadas 2019-2020 y en la 2018-19. En la de la pandemia empató en Santander (2-2) y ganó en Málaga (0-1) y, en la anterior, empató en Las Palmas (1-1) y se impuso en Lugo (1-2). En las últimas cuatro campañas ha sido cuando mejor ha resuelto esta circunstancia, obteniendo 12 de los 30 puntos en juego. Sin embargo, en sus cinco primeras temporadas en Segunda División en esta década negra solo consiguió ocho puntos de los 36 posibles. En su primer curso en Segunda tras el descenso, la temporada 2013-14, perdió en Lugo (1-0) y empató en Tenerife (1-1). Una campaña más tarde firmó tablas en Sabadell (0-0) y fue goleado por el Alavés (4-0). En la 2015-16 se llevó el triunfo de Córdoba (0-3) y un punto de El Sadar (1-1). En la temporada 2016-17 también le correspondió disputar dos partidos fuera de manera consecutiva en dos ocasiones y solo logró un punto en total. Primero empató en Tarragona (0-0) y perdió ante el Numancia (2-1) y, a caballo entre las dos vueltas de la Liga, fue derrotado por el Tenerife (1-0) y el UCAM Murcia (1-0). En la 2017-18 tampoco obtuvo un gran botín al empatar en Albacete (0-0) y perder en Valladolid (3-2). Ahora se le presenta la oportunidad de lograr por primera vez los seis puntos.