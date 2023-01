Álex Millán: "Nací con el Zaragoza en vena, nos volveremos a encontrar seguro"

Álex Millán (Zaragoza, 7-11-99) canterano zaragocista desde infantiles hasta juveniles, puede jugar este sábado por primera vez contra el equipo que le vio nacer, ya que acaba de regresar al Villarreal tras romper el club levantino la cesión en Portugal en el Famalicao del delantero, que repasa su carrera y sus objetivos en esta entrevista

Su reestreno con el Villarreal B puede ser ante el Zaragoza. Curiosidades del fútbol…

Pues la verdad es que mejor imposible, es un partido muy especial para mí entre los dos equipos que me han visto crecer como futbolista. Que mi debut en Segunda pueda ser este era algo que no me podía imaginar.

Además, ya está inscrito.

Los papeles han llegado a tiempo, que al final hay muchas veces que el tema burocrático es el que más cuesta y yo estoy plenitud de condiciones para ayudar al Villarreal B.

Lleva tres cesiones seguidas, dos en Bélgica (Saint Gilloise y Círculo de Brujas) y la de Portugal, jugando en la élite. Su carrera va avanzando.

Jugar en Primera fuera de España ha sido una experiencia muy positiva, de la que me llevo mucho bagaje y que también supone que yo pueda ayudar a los más jóvenes del equipo ahora. En Portugal estaba jugando y me sentía bien, pero el Villarreal me necesitaba, ellos me lo han dado prácticamente todo y no les podía fallar. Se decidió eso y también me convenía venir para luchar por estar en el primer equipo el día de mañana.

El Villarreal decidió su vuelta tras dejar marchar a Arana al Eibar. ¿Hubo antes alguna posibilidad para que ese regreso se diera para el Zaragoza en este mercado?

Mi nombre allí siempre ha sonado y me encantaría jugar ahí en el futuro. Ha habido un interés del Zaragoza para que fuera ahora en enero, pero los contratos y los clubs marcan el camino.

También hubo opciones en los dos veranos anteriores, probablemente más en el de 2021.

Puede ser que las hubiera, sí, pero esto es mucho más complejo que hablar de un interés. Hay más cosas y circunstancias que a veces hacen que no sea factible. Si solo hubiera sido por mí, no habría ningún problema, soy de allí, mi familia y amigos también, y yo soy del Zaragoza desde pequeñito.

Salió de la cantera en 2016. ¿Tiene esa espinita de querer jugar en el primer equipo algún día?

La gente que somos de allí y tenemos esa pasión hemos nacido con el Zaragoza en vena. Claro que me gustaría volver en un futuro, estoy seguro de que nos volveremos a encontrar, pero ahora me centro en el Villarreal, este club me hizo debutar en Primera en España (ante Osasuna el 19 de diciembre de 2020), me hizo crecer y me lo ha dado todo.

¿Fue dura su salida de la cantera del Zaragoza? El Villarreal apostó fuerte por usted, con un traspaso valorado en 350.000 euros.

Sí, se hizo difícil al principio, en edad juvenil y con 16 años, salir de Zaragoza, donde tienes a toda tu gente, pero el Villarreal lo hizo muy fácil, tiene una estructura impresionante y cuida muy bien a sus canteranos. En otro sitio seguro que habría sido más duro, mucho más.

"Salir al Villarreal fue una decisión acertada, de las mejores, y la tomamos entre todos, porque no solo fue una cosa mía, también el Zaragoza decidió hacer ese traspaso y eso lo quiero dejar claro. Al club también le interesó"

¿Fue la decisión acertada en su carrera?

Sí, yo creo que sí, he acabado jugando en la élite y eso ya lo dice todo. Fue una de las mejores decisiones que tomamos entre todos, porque no solo fue una cosa mía, también el Zaragoza decidió hacer ese traspaso y eso lo quiero dejar claro. Al club también le interesó, con la otra propiedad no estábamos en la mejor situación económica y que el Villarreal apostara tanto por un chico de 16 años también les beneficiaba.

Antes hablaba de ese sentimiento zaragocista. Entró al club en infantiles, ¿ya iba a La Romareda por entonces?

Mi abuelo Luis era uno de los socios más veteranos y él, incluso estando yo ya en la cantera, me seguía sacando el abono de temporada. Iba todos los días, fuera el horario que fuera, habiendo colegio al día siguiente y lo que fuera, aunque mi madre se enfadara. Cuando falleció dejé de ser socio, he seguido acudiendo a La Romareda cuando estoy por Zaragoza, porque para mí entrar en ese campo y ver tanta gente, ese ambiente, se me ponen los vellos de punta.

"Ojalá pronto llegue ese regreso porque lo disfrutaremos todos. Ese Zaragoza tan grande del que siempre me hablaba mi abuelo Luis"

Hay una generación entera de zaragocistas que no han visto al equipo en Primera. Usted mismo, por ejemplo, la última vez que vio a un partido en la élite tenía 12 años.

Es una auténtica pena sí, es que es mucho tiempo, aunque también habla del nivel altísimo que tiene la Segunda. Ojalá pronto llegue ese regreso porque lo disfrutaremos todos. De ese Zaragoza tan grande del que siempre me hablaba mi abuelo.

Le contaría muchas cosas...

Claro. La final de Montjuïc contra el Madrid, la Recopa, el gol de Nayim, Arrúa, los Magníficos, que si Canario, Lapetra, Santos, Marcelino… El partido en París lo tenía grabado a fuego, como todo el zaragocismo, y eso que siempre me decía que no había podido estar allí porque no le dejó la ‘jefa’ ir (sonríe).

"Veo al equipo que va a más, que la llegada de Fran Escribá ha ayudado en la mejora y también la apuesta de los nuevos propietarios ha cambiado cosas"

Desde la distancia, ¿cómo ve al Zaragoza tras el cambio de propiedad? Las cosas no están saliendo como se esperaba.

Son ya 10 años los que llevamos en Segunda y ha habido temporadas más irregulares que otras. Veo al equipo que va a más, que la llegada de Fran Escribá ha ayudado en la mejora y también la apuesta de los nuevos propietarios ha cambiado cosas. A ver si todo eso se traduce en un regreso a Primera que todos deseamos.

Fran Escribá estuvo en el Villarreal.

Y mi estreno en un entrenamiento con el primer equipo fue con él. Para mí fue una gratísima experiencia y ya ese día tuve claro que es un gran entrenador, yo era solo un juvenil de División de Honor, recién llegado prácticamente, necesitaban un punta y me tocó subir a mí.

Antes decía que cree que con él el Zaragoza ha ido a más.

Intento ver la mayoría de los partidos, todos los que puedo, y noto esa progresión, demostrando cada vez más fortalezas. Además, es uno de los grandes del fútbol español y medirte a ellos exige tener todo el respeto y más.

"A mí la plantilla del Zaragoza me gusta, creo que es muy completa. Cuando cojan la dinámica de ganar partidos irán para arriba seguro. Claro que creo que pueden llegar a la promoción"

Le falta gol dicen las estadísticas. Ahí usted sí hubiera podido ayudar.

No es justo focalizar ese dato de los goles solo en los delanteros, hay que ver más cosas, el fútbol y las ocasiones que generes. A mí la plantilla del Zaragoza me gusta, creo que es muy completa. Cuando cojan la dinámica de ganar partidos irán para arriba seguro.

¿Lo ve para llegar al 'playoff'?

Por supuesto. Con un ambiente como el del día del Huesca eso hace los partidos muy complicados para los rivales. Claro que el Zaragoza puede tirar para la promoción, no tengo dudas.

El objetivo del Villarreal sin poder subir está muy claro, amarrar cuanto antes la permanencia.

Sí y cuanto más arriba quedemos mucho mejor, pero sin obsesionarnos. Hacer las cosas bien, como estanos haciendo, seguir sumando y disfrutar cuando logremos la continuidad en Segunda.

"La del Villarreal es la mejor cantera de España sin duda. Hace muy pocos días le ganó el Villarreal al Madrid con una cantidad de canteranos impresionante"

Es la única cantera que tiene equipo en el fútbol profesional español.

Porque es la mejor de España, sin duda. Y no solo por eso, porque en esta época reciente ha habido otros en Segunda como la Real Sociedad, el Sevilla o el Athletic. Hace muy pocos días el Villarreal le ganó al Madrid con una cantidad de canteranos impresionante.

¿Qué techo se marca Álex Millán?

Techos cercanos siempre, de momento ayudar al filial y tratar de subir al primer equipo para hacerme un sitio ahí.