Giuliano y Azón, la extraña pareja

Las lesiones no dejan de llevar al Real Zaragoza por la calle de la amargura en este curso. Esta vez ha sido Giuliano Simeone el afectado, lo que supone un serio revés para el equipo aragonés, que pierde a su principal referencia ofensiva. La espalda del argentino deja fuera de combate al máximo goleador (seis tantos) y al principal asistente (3 pases de gol) de una escuadra que no consigue enderezar del todo su inestable relación con el marco contrario. Sin Giuliano, baja segura ante el Villarreal B y seguramente en algún partido más, todo aparenta ser más difícil todavía.

La ausencia del punta vuelve a privar al zaragocismo de ver juntos a los dos jugadores llamados a integrar la delantera titular del Zaragoza, sobre todo, a raíz de la llegada de Escribá y su decidida apuesta por el 4-4-2. Llueve sobre mojado en este sentido, porque la coincidencia de ambos sobre el terreno de juego ha sido, hasta ahora, un fenómeno extraño. De hecho, apenas han jugado juntos durante 228 minutos en toda la temporada, lo que supone el 11,5% del total en 22 jornadas.

Los problemas físicos de Azón han sido los principales responsables de que su dúo con Giuliano haya sido una pareja extraña que se extraña. El canterano, que apenas ha participado en un tercio (7) de los 22 encuentros disputados hasta el momento, solo ha sido titular en tres ocasiones para completar 288 minutos sobre el campo.

Hasta la sexta jornada no apareció Iván Azón como consecuencia de un edema óseo en la rodilla izquierda sufrido a principios de agosto. Jugó los seis últimos minutos del duelo disputado ante el Sporting en La Romareda (1-0) y media hora en Anduva contra el Mirandés (2-0) antes de debutar como titular ante el Eibar (0-0) en casa, repetir contra el Oviedo (1-1), al que marcó el único tanto de su cuenta particular, y volver a formar parte del once en Santander (1-0), preludio del drama.

Porque Azón, suplente en la jornada siguiente contra el Villarreal B, se rompería en los últimos compases de ese duelo tras asistir a Zapater para que el capitán lograra el gol del triunfo (2-1). Era la jornada 11 pero el punta aragonés ya no volvería a jugar hasta la 22 por culpa de una rotura muscular que se ha prolongado durante más tiempo del inicialmente previsto.

El reencuentro

Su regreso, el pasado domingo contra el Mirandés, propició su reencuentro con Giuliano durante los últimos 18 minutos del choque, tiempo suficiente para construir entre ambos una clara ocasión de gol que el aragonés no culminó por poco. Anteriormente solo lo habían hecho en contadas ocasiones. Concretamente, en la última media hora del partido de la primera vuelta ante el Mirandés y en los choques ante Eibar, Oviedo y Racing en los que ambos formaron parte de la alineación zaragocista. Pero nunca durante todo el partido, ya que Iván Azón fue sustituido en los dos primeros y Giuliano fue expulsado al borde del descanso en tierras cántabras.

De este modo, Azón y Giuliano seguirán siendo esa extraña pareja añorada por un zaragocismo que continuará sin poder ver juntos a esos dos veinteañeros en los que tiene depositadas gran parte de sus esperanzas e ilusiones. Al menos, la pérdida de uno coincide con la recuperación del otro, lo que rebaja algo el sofocón. Porque la ausencia de ambos a la vez sería un grave problema para un equipo acuciado por unos problemas ofensivos que volvieron a quedar patentes en la última jornada y que lleva arrastrando durante demasiado tiempo.

Sin Giuliano pero con Azón, el canterano emerge ahora como el referente ofensivo de un Zaragoza al que poco ha aportado Gueye a pesar de que su fichaje se celebró a bombo y platillo por parte del club. Ni un solo gol ha logrado el senegalés, retenido en su país hasta el pasado sábado por problemas burocráticos. La baja de Giuliano debería abrirle de par en par las puertas de la titularidad, pero no parece que vayan por ahí los tiros. Aunque su partido de la primera vuelta ante el propio Villarreal B deparó su mejor actuación, con gol anulado y tiro al poste incluidos.