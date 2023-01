Valverde no abre la puerta de salida a Asier Villalibre

El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, cierra por el momento y salvo giro imprevisto la puerta de salida para Asier Villalibre, uno de los objetivos que el Real Zaragoza tenía señalados en rojo para reforzar su ataque. El delantero, que apenas está teniendo minutos, vería con buenos ojos esa salida y el Athletic ya ha dado pasos para negociar una renovación por un año más que en cualquier caso era imprescindible para su cesión.

Pero la idea es que no salga en enero, pese al interés de clubs de Segunda, como el Alavés, el Zaragoza o el Tenerife, ya que el Eibar, otro candidato, ya ha fichado a Arana. Mientras, el Valladolid maneja su opción como secundaria si se va Weissman, pero es una alternativa de Primera. Autor de 12 goles en las tres temporadas y media que lleva en el club vizcaíno, el 'Bufalo de Gernik' ha visto muy reducida su presencia en el primer equipo con el regreso de Guruzeta, al que hay que añadir la competencia de Raúl García, Muniain y los hermanos Villiams. Solo ha jugado 194 minutos oficiales, con cinco partidos de Liga y tres de Copa, pero Valverde no quiere perder efectivos en ataque, más teniendo en cuenta la dificultad del club vasco para reforzarse y no hay previsto en Lezama fichar este enero.

El Zaragoza ya le ha hecho constar a Villalibre y al Athletic su interés, pero ahora mismo todo apunta a que el futbolista no se moverá de allí en este enero. El ariete es un goleador consumado en las categorías inferiores del conjunto rojiblanco (marcó 23 goles en el filial en la temporada 2018-19).