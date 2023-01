Ataque de rasmia. La crónica del Villarreal B-Real Zaragoza (2-3)

En el fútbol, como en las películas del Oeste, casi siempre ganan los buenos. Sin ellos, todo pinta peor y es más difícil. Con los mejores sobre el campo, la tarea es más asumible. En el fútbol, como en la vida, ganar es más factible cuando las cosas se hacen bien o se rectifica a tiempo. Al descanso lo hizo Fran Escribá para transformar por completo a un Real Zaragoza insoportable hasta entonces. Bastaron un par de cambios. Uno, sobre todo. La entrada al campo de Iván Azón, que salió al rescate de un equipo a la deriva para llevarlo de la mano a la orilla, donde, ya a salvo, recuperó fuerzas hasta imponerse y sellar una remontada para enmarcar. 2-0 en el descanso perdía el Zaragoza, que ganó al final con un postrero gol de Mollejo que desató la locura entre los cerca de mil benditos zaragocistas que acudieron a La Cerámica. Con los buenos todo es mejor y más sencillo. Y Azón es pura crema.

El canterano se quedó en el banquillo en un exceso de celo por parte de un Escribá que, sin embargo, sí puso en liza a Gueye a pesar de que el africano, de nuevo inoperante, permaneció hasta hace una semana en su país solucionando no se sabe bien qué. Tampoco jugó de inicio Vada, también renqueante. Ni Nieto, al que su buen partido ante el Mirandés no le bastó para retener la titularidad, de nuevo en poder de un Fuentes que no supera en nada al canterano, aunque el colombiano acabaría resultando decisivo al asistir a Mollejo en el gol de la victoria de un Zaragoza desesperante en la primera mitad y delicioso en la segunda.

El cambio fue brutal. El Villarreal B había sido muy superior antes del descanso sin hacer nada del otro mundo más allá de explotar la fragilidad atrás de un Zaragoza ramplón, vulgar y demasiado previsible.

Y eso que la primera ocasión fue de los aragoneses. Gámez probó fortuna con un disparo escorado tras una galopada pero el intento se marchó desviado poco antes de que Millán no llegara por muy poco a embocar a gol un servicio de Del Moral tras un saque de esquina en el que Fuentes no encimó lo suficiente.

Pero fue Mollejo el que gozó de la mejor ocasión hasta entonces al cabecear en plancha un buen centro de Francho. La estirada de Iker, que también desbarataría el posterior intento de Gueye, privó al Zaragoza de un gol al que el VAR hubiera dado la validez que le negó en principio el asistente.

Pero el filial del Villarreal no se mostraría tan clemente poco después. Niño superó a Francés y Gámez tras un saque de banda para dejar el balón en botas de Álex Millán, que vio llegar a Carlo, cuyo remate superó a Cristian para obligar al Zaragoza a volver a remar contracorriente.

El tanto hizo mucha pupa a los aragoneses, que a punto estuvieron de encajar el segundo si Collado hubiese apuntado mejor tras recibir un pase interior. El Zaragoza se tambaleaba y cayó redondo apenas cinco minutos antes del descanso, cuando un fuerte disparo de Niño ampliaba la renta para los locales.

Reacción en cadena

Así que a Escribá no le quedó más remedio que echar mano de Azón y Vada. En realidad, era el plan previsto para intentar aprovechar el cansancio del oponente y entrar en defensas más abiertas. Lo que no pensaba el técnico era que el marcador iba a ser tan desfavorable a esas alturas. La idea era recurrir a Azón para ganar, no para un milagro.

Pero el delantero aragonés, experto en salir al rescate de los suyos, lo volvió a hacer. A los cinco minutos de la reanudación ya había recortado distancias con un certero disparo tras servicio de Larra que devolvió la esperanza y la vida a un Zaragoza que, sin embargo, bien podía haber muerto poco antes si el envenenado disparo de Carlo no acaba en un poste salvador.

El tanto de Azón devolvió la vida a un conjunto aragonés que pasó a adueñarse del encuentro y a someter a un oponente amedrentado ante un rival reconstruido en base a la normalidad (Eugeni volvió a dejar claro que no puede jugar en banda) y, sobre todo, sobre un Azón que llevaba peligro en cada acción.

El empate llegó de nuevo desde la derecha. Gámez encontró a Puche (uno que sí está habituado a jugar en banda), que corrió hasta la línea de fondo para poner un centro que Íñiguez mandó a la red antes de que lo hiciera Mollejo.

Pero la presa estaba moribunda y el Zaragoza olía sangre, así que se fue a la yugular. El filial del Villarreal se retorcía e intentaba sacarse de encima al enemigo con zarpazos que se toparon en Cristian. Hasta que, en el 90, el sabroso centro de Fuentes encontró la cabeza de Mollejo para desatar la locura.