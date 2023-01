Enormemente satisfecho, y no es para menos, se mostró Fran Escribá en la rueda de prensa posterior a la gran remontada que protagonizó su equipo en el Estadio de la Cerámica. El técnico del Real Zaragoza alabó la capacidad de sus jugadores para darle la vuelta a un partido que se les había puesto muy cuesta arriba en los primeros 45 minutos tras una deficiente primera parte de los aragoneses, aunque al propio Escribá no le pareciera tan mala.

«Pasó poco en la primera mitad y llegamos bastante bien. En un saque de banda nos hacen el 1-0 y seguido llega el 2-0 en una jugada aislada. Al final deja una sensación de desastre que estoy seguro que al verla repetida no es para tanto. Sinceramente, creo que no ha sido tan desastre la primera parte como dice el resultado ni tan extraordinaria la segunda», analizó el entrenador zaragocista, que, sin embargo, quiso destacar la mentalidad de su equipo: «Sí que ha habido un cambio en el nivel de esfuerzo y en creer. Hemos dicho en el descanso que hemos hecho cosas más difíciles en nuestras vidas. La actitud siempre ha sido ir a por el partido. Meter tres goles en 45 minutos dice mucho de nuestra actitud y efectividad».

Sería de mediocres no pensar en la promoción, pero hay que ir paso a paso

Lo que fue innegable es que los cambios que se produjeron en el paso por vestuarios, las salidas de Iván Azón y Vada revitalizaron a los aragoneses y cambiaron su cara por completo. La no titularidad de ambos, en especial la del canterano, fue una sorpresa pero Escribá justificó su decisión hablando del estado físico de ambos. «Iván y Vada vienen de lesiones importantes en cuanto a duración en el tiempo, sobre todo Iván. ¿Cómo no me va a apetecer poner a Azón desde el minuto uno? Debemos medirle. Tuvo una recaída que ya le hizo perderse muchos partidos. Está muy bien y las sensaciones son también buenas, pero es bueno ir dándole minutos poco a poco. Hago las alineaciones con información que la gente no tiene», explicó el técnico.

El doble cambio

El que salió en el once inicial como referencia ofensiva en vez del canterano fue Pape Gueye, que protagonizó otro partido para el olvido. Sin embargo, no quiso Escribá hacer leña del árbol caído y tuvo palabras de cariño para el senegalés y Eugeni hablando de los momentos de cada choque. «Cuando haces dos cambios, parece que los jugadores sustituidos quedan señalados. Es una lectura injusta. Pape y Eugeni han tenido un partido más difícil. Vada e Iván se han encontrado la necesidad de ir a por el partido», analizó un Escribá al que, a pesar de su satisfacción, no se le vio eufórico, más bien cauto. «Soy el primero que se va a ilusionar siempre y sería de mediocre renunciar a la promoción, pero paso a paso. Una cosa es lo que queremos y otra la realidad. Estamos por debajo de mitad de tabla. Sería equivocarse hablar de otra cosa que no sea el Sporting», afirmó.

Para quien no escatimó elogios el técnico fue para la numerosa afición zaragocista desplazada. «Hemos hablado de ellos en el descanso. Entiendo su enfado inicial. Al final nos han ayudado mucho en la remontada. Cuando el equipo ha dado, ellos han dado. Debíamos pensar en la gente. Aunque perdiéramos, debíamos morir en el intento. Con la afición y la ciudad que tenemos, somos más fuertes. Hoy se ha demostrado», subrayó Fran Escribá.