Francés: "No estoy a mi mejor nivel, pero seguro que volveré a ser el de antes"

Poco a poco, Alejandro Francés va recorriendo el camino de vuelta hacia su mejor versión. El canterano es consciente de que no está siendo su mejor temporada, pero se muestra convencido de que camina por la senda correcta. “Es verdad que quizá no estoy a mi mejor nivel, pero tengo que seguir trabajando para ser el de antes y seguro que lo seré. Una temporada entera no se puede valorar a la mitad, sino cuando termina”, advierte el defensa zaragocista.

