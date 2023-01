Lo primero en el Real Zaragoza, un extremo

Sin fichas disponibles y con el deseo de hacer una revolución mayor de la que la disponibilidad física y salarial de la plantilla ha permitido, Juan Carlos Cordero prioriza en este momento el fichaje de un extremo izquierdo como la primera de las llegadas que tienen que cerrarse en este enero, ya que es la carencia con la que acabó el verano el Real Zaragoza y la que, tras la oportunidad de mercado que suponía Tomás Alarcón, un centrocampista con recorrido y llegada que Escribá juzgó como vital, mantiene a estas alturas de enero. Tras marcharse al Cartagena Óscar Ureña, de perfil diestro y en una gestión iniciada por Miguel Torrecilla, el anterior director deportivo, Cordero maneja una lista amplia en la que Manu Vallejo está entre los preferidos, aunque no es ahora mismo una opción sencilla.

El principal problema que tiene el director deportivo es la ausencia de fichas disponibles, lo que ya supone un tremendo lastre. Así, las salidas son obligadas para hacer espacio y de momento, el Real Zaragoza solo logró la de Lasure, pactando el pago de lo que le restaba de contrato, mientras que las de James, Petrovic y Jairo Quinteros, las que se juzgan como necesarias, están atascadas, aunque en el caso del centrocampista nigeriano el Lugo está muy interesado en una cesión que es factible porque renovó hasta 2024 antes de marcharse al Columbus Crew . Si el cuadro gallego asume todo su salario, el Zaragoza liberaría en torno a 175 euros y el futbolista también está pendiente de alguna posibilidad del extranjero. Con Petrovic se le ha buscado acomodo en Emiratos Árabes, Qatar o Arabia Saudí, sin éxito por ahora, y otra vía, menos jugosa en lo económico, al no liberar todo el salario hasta junio (300.000 euros) es su regreso a Serbia. Con Jairo se busca una cesión a Primera RFEF o a un club de su país, Bolivia.

Ese espacio supondrá hueco para buscar primero un extremo y después y si se puede un delantero y un central, necesidades más que reconocidas ya, aunque Cordero, si pudiera, aumentaría algo más la lista de cambios. Lo primero es ese extremo que se busca de perfil zurdo, puesto que el diestro ya se cuenta con un especialista como Larra, además de Bermejo, al que Escribá le tiene toda la confianza y en el 4-4-2 es su puesto, y con dos jugadores como Puche y Mollejo acostumbrados a jugar ahí. En la banda izquierda en los últimos partidos por la lesión de Vada ha jugado Eugeni, lo que deja a las claras la prioridad de ese refuerzo.

Manu Vallejo es una opción ya tanteada, tanto con el entorno del jugador como con el Girona, que lo fichó en agosto tras desvincularse del Valencia y con el que tiene contrato hasta 2025. El extremo de Chiclana, al que Cordero conoce bien de la etapa de ambos en el Cádiz, puede jugar en banda izquierda y de segundo punta y llegó a firmar 10 goles, 8 de ellos en Liga, en el equipo gaditano en la 18-19, lo que llevó a que el Valencia pagara 5,5 millones por él.

Vallejo estuvo cedido el curso pasado desde enero en el Alavés, con el que no pudo evitar el descenso y sin opción de compra. Y el Valencia llegó a un acuerdo de traspaso a coste cero para firmar por tres años en el Girona, donde apenas ha jugado, entrando solo en ocho partidos oficiales y tres de ellos de titular para solo 266 minutos. Tiene decidido salir, aunque el Girona le ha abierto la puerta antes a Ureña, Terrats y Samu Saiz, este a punto de irse, y ha fichado ya a un extremo (Viktor Tsygankov), y espera algún hueco en Primera o en el extranjero, por lo que ahora mismo no contempla la Segunda, donde además del Zaragoza lo quiere el Oviedo, y allí está Álvaro Cervera que lo tuvo en el Cádiz y sacó su mejor versión. Alavés y Granada también están interesados en él, aunque cuenta con otras posibilidades más en Segunda. Si llega lo haría a última hora de mercado. La preferencia de Vallejo es seguir en la élite y como ya hizo el verano pasado apurará hasta el final las opciones que tenga ahí.

Mientras, Andrés Martín, al que Cordero llevó al Tenerife, está también en la terna, pero en una posición más baja. También zurdo y también polivalente, ya que puede jugar en la banda y como referencia, su salida del Rayo, según se asegura desde el club vallecano, aún no está decidida, aunque es factible. Ha estado lesionado en el hombro, ya que fue operado a finales de agosto, y no pudo estar apto para jugar hasta diciembre. Después, Iraola le ha dado minutos en un partido de Liga, ante el Betis, y en Copa ante el Saguntino. La idea de Andrés Martín es seguir en el Rayo, pero sabe que puede verse obligado a irse en la recta final del mercado si se le abren de par en par las puertas. El Leganés estaba muy interesado en su cesión, pero ha incorporado ya a Karrikaburu en ataque y no tiene tantas urgencias ofensivas.

Cordero y Andrés Martín

El Rayo lo fichó por 2,5 millones en 2019 y en su cesión de seis meses en el Tenerife con Cordero el curso pasado jugó en 20 partidos, incluida la totalidad de la promoción de ascenso, pero solo en cuatro fue titular, con dos goles y dos asistencias, ya que Ramis lo utilizó sobre todo de revulsivo.

Mientras, la posición de central depende de la salida de Jairo Quinteros, pero Fran Escribá solicitó ese fichaje y quiere un defensa que eleve el nivel en el eje. Mientras, arriba, se busca un 9, con Dyego Sousa (Almería) como el preferido, ya que gusta a Cordero y su nombre está en la mesa, en una operación difícil desde el lado económico, con Fran Sol (Málaga) como alternativa si se rompe su cesión desde el Dinamo de Kiev al club andaluz como así solicita el delantero madrileño, que ve con muy buenos ojos la opción del Zaragoza y Cordero ya lo fichó para el Tenerife, haciendo 10 dianas en la 20-21.