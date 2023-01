El sueño imposible de Lazo para la banda del Real Zaragoza

Juan Carlos Cordero, pendiente de las obligadas salidas, trabaja a marchas forzadas en el fichaje de un extremo y uno de sus primeros movimientos ha sido el intento de cesión de José Carlos Lazo, que milita en el Espanyol y con el que se realizaron gestiones, tanto con el jugador como con el club catalán, para una cesión de alta dificultad económica puesto que el salario del futbolista de Sanlúcar ronda el millón de euros anuales, por lo que el desembolso para asumir la parte de la ficha que el club catalán exigía para estos meses era elevado, aunque la operación de momento ha quedado aparcada porque Diego Martínez no ha autorizado su salida para no debilitar el ataque del equipo, salvo que llegue un fichaje para esa zona, aunque el jugador no está teniendo demasiados minutos en este curso.

Lo primero en el Real Zaragoza, un extremo El extremo, diestro, aunque su capacidad técnica para manejar ambas piernas y su adaptación le ha hecho jugar más minutos en la banda izquierda en su carrera profesional, asegura profundidad y gol en el carril y además cuenta con experiencia en Segunda, categoría en la que ha jugado en 138 partidos y despuntó en el Lugo para consolidarse después en el Almería. No es la primera vez que Lazo, criado en la cantera del Real Madrid, estuvo en la agenda zaragocista, que soñó con él en el verano de 2019 tras su gran primer año en Segunda en el Lugo, con 9 goles en 37 partidos oficiales, donde fue cedido por el Getafe. Sin embargo, el Almería apostó fuerte por él y pagó 4 millones de euros al club getafeño. Allí ha militado tres temporadas con muy buen nivel y contribuyendo el curso pasado al ascenso del equipo andaluz, que aceptó un trueque por Embarba con el Espanyol a finales de agosto, firmando Lazo como nuevo jugador 'perico' por 5 años, hasta 2027. El extremo gaditano solo ha participado en 8 partidos de Liga, sin ser titular y con un gol al Mallorca y 130 minutos, por 192 en Copa, con cuatro encuentros, el último en la eliminación de este miércoles ante el Athletic. Manu Vallejo y Andrés Martín Lazo garantizaba desborde, capacidad en la banda y gol para ser el gran sueño de Cordero para ese carril. El director deportivo también ha tanteado la cesión de Manu Vallejo (Girona), que va a salir, aunque apura las opciones de seguir en Primera y podría estar en la agenda del Elche. Vallejo tiene ofertas de Segunda del Oviedo, con el aval de Cervera, que lo tuvo, en el Cádiz, y del Zaragoza, además del interés de no pocos equipos, como el Alavés y el Granada, pero si tiene que salir a la categoría de plata lo hará al final del mercado. Mientras, el rayista Andrés Martín encaja en el perfil buscado y Cordero ya lo llevó a Tenerife, aunque el jugador aún está a la espera de decidir si salir del Rayo en este mercado de enero, aunque todo apunta a que lo hará.