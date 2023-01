Escribá no espera la salida de Gueye este enero

Los números y las sensaciones que ha dado hasta ahora Pape Makhtar Gueye señalan casi como una obligación intentar revertir su cesión con opción de compra, obligatoria en teoría solo en caso de ascenso, como así insiste el Real Zaragoza, aunque otras fuentes aumenten esa obligación. Sin embargo, el senegalés, que ocupa un espacio salarial muy amplio en la plantilla, apunta a quedarse al menos hasta junio porque ese préstamo es muy complejo y Escribá lo reconoció este sábado. "No tengo ninguna información en el sentido contrario, no me ha dicho nadie de revertir esa situación, que vaya a cambiar en enero", dijo el entrenador valenciano, que admitió que ha pedido a James Igbekeme que busque una salida y que con Jairo Quinteros está pendiente de que haya opción de fichar a un central, algo que él ha pedido, aunque no lo admitiera en la rueda de prensa. Mientras, reconoció que la prioridad en los refuerzos está en la zona de ataque, en el extremo y en "tener más desborde. Si tenemos una bala me gustaría traer un jugador ofensivo y en esa línea trabajamos".

Una obligación mayor por Gueye Escribá le dio a Gueye la camiseta de titular ante el Villarreal B y como pasó en Copa se la volvió a quitar al descanso tras una mala actuación. "En lo que pienso es que revierta su situación con nosotros. Soy el primero que lo protege y creo que es mi obligación, pero ya son hombrecitos y tienen que asumir sus responsabilidades. Si no le salen las cosas, tiene que trabajar más. Tiene que poner más de su parte", añadió. "Con James fui claro desde el primer día, le dije que era un jugador del equipo y que la mejor solución para todos era buscar una salida. Mientras esté aquí cuento con él y será uno más si se queda al final del mercado"" Con James Igbekeme la situación está más clara, tiene una oferta para ir cedido al Lugo y posibilidades en el extranjero, pero no se contempla otro escenario que su salida pese a que la semana pasada fuera inscrito, aunque a eso está obligado el Zaragoza por LaLiga tras su regreso de su cesión del Columbus Crew. "Sé que el club ha hablado con los jugadores que pueden buscarse alguna salida y con algunos lo he hecho yo también. Con James fui claro desde el primer día, le dije que era un jugador del equipo y que la mejor solución para todos era buscar una salida. Mientras esté aquí cuento con él y será uno más si se queda al final del mercado", dijo el entrenador valenciano, también pendiente del adiós, obligado y deseado de Petrovic, por el amplio margen salarial que libera. "¿Jairo Quinteros? Si hay posibilidades de que venga un jugador en esa posición, que no es que nos lo planteemos, pero si surge algo interesante es obvio que él es el cuarto central. Si no hay nada, contamos con él" También habló de la situación de Jairo Quinteros, que esta semana no se ha ejercitado por unas leves molestias. "Ha sido una cuestión de la bota y de dolor en el talón. Su situación es que está contando poco, pero si hay posibilidades de que venga un jugador en esa posición, que no es que nos lo planteemos, pero si surge algo interesante es obvio que él es el cuarto central. Si no hay nada, contamos con él" Esas salidas son vitales para buscar espacio físico y salarial en la plantilla y el primer objetivo es un extremo, con la posibilidad también de un delantero y ese central que Escribá ha pedido. "Necesitamos algo más de desborde, porque detrás estamos bien armados, con centrales y laterales, y en el medio por supuesto. Somos un equipo que no tiene excesivo gol, aunque hagamos buenos números últimamente, pero sin la sensación de que vamos a marcar todos los partidos, porque no tenemos eso", afirmó Escribá. En la banda, el Zaragoza ha tanteado la opción de Lazo, aunque el Espanyol no autoriza su salida, y cuenta con la vía abierta, no la única, de Manu Vallejo (Girona), además de Andrés Martín (Rayo). "Seguimos teniendo 25 fichas cubiertas y cuando haya algún movimiento sé que Cordero tiene previstas muchas cosas. Seguimos confiando en que ese trabajo en salidas y entradas culmine en algo" "Veo todo como hace una semana, hablo mucho con el director deportivo sobre algunas salidas y entradas. Seguimos teniendo 25 fichas cubiertas y cuando haya algún movimiento sé que Cordero tiene previstas muchas cosas. Seguimos confiando en que ese trabajo en ambos sentidos culmine en algo", aseveró el preparador zaragocista, que insiste en el mensaje de que, como ya sucedió con Alarcón, único fichaje hasta ahora, "si viene algo es porque se va a mejorar la plantilla, cambiar cromos no haremos. A mí como entrenador me gustaría que llegara algún jugador para mejorar, pero si eso no ocurre trabajaré con este grupo con idéntica ilusión. Cordero tiene clarísimo en lo que trabaja y la sintonía es la misma", añadió, sin ocultar que desea echar la persiana a un mercado de enero, porque "estos meses a los entrenadores nos molestan, hay ganas de acabar y saber qué jugadores tengo hasta el final de temporada".