Aquí hay tomate. La previa del Sporting-Real Zaragoza

La dosis en vena de adrenalina adquirida tras la remontada en Villarreal ha envuelto en músculo a un Real Zaragoza que visita este domingo (16.15 horas) a un Sporting cuyo estado de ánimo es radicalmente opuesto tras una nefasta racha de una victoria en los 12 últimos partidos de Liga que se ha llevado por delante a Abelardo y las ilusiones de la grada. El proyecto del grupo Orlegi, aquel que llegó a la subasta final para hacerse con el Zaragoza y que acabó comprando el club asturiano, se tambalea sacudido por una crisis que ha propiciado la llegada al banquillo de Miguel Ángel Ramírez, un semidesconocido ante su gran oportunidad.

En ese río revuelto se propone pescar un conjunto aragonés que acude con el guapo subido tras el cambio de imagen experimentado al descanso del encuentro en La Cerámica. Aquel adefesio que se retiró al vestuario con un 2-0 en contra y más miedo que alma dio paso a un equipo hecho y derecho que ganó cuando tuvo lo que hay que tener. Entre otras cosas, a Iván Azón.

Porque la sangre fresca del canterano es agua bendita para un Zaragoza que, al fin, tendrá al aragonés entre los once elegidos para comenzar el duelo. Esa, sin duda, fue una de las lecciones más importantes que pudo extraer Escribá de tierras castellonenses. Tanto como acabar de tener claro a quién no debería volver a conceder la titularidad.

La irrupción de Azón será una de las novedades de un Zaragoza que afronta la cita dispuesto a dar ese golpe de autoridad que se le viene reclamando durante todo el ejercicio. La ocasión la pintan calva para un equipo aragonés animado y optimista que visita a un adversario deprimido al que el Valencia goleó en Copa entre semana y en el que su estrella, Djurdjevic, está lejos de su mejor versión.

Así que, con la intención de dar un paso adelante en su camino hacia algún lugar interesante, el Zaragoza se impone dejar en casa el disfraz de aspirina y empeorar el dolor de cabeza de un Sporting que apostará por la defensa de cinco que usó ya ante el Valencia cuando la goleada era un hecho. Jordi Pola completará esa zaga de tres centrales, con Nacho Martín como posibilidad clara en la medular. Además, Djuka apunta a suplente en su retorno y las bajas no son pocas, algunas claves como el sancionado Otero, o los lesionados Méndez, Bamba, Cote, Bruno y Gragera, este último en la rampa de salida para un traspaso, además de Jeraldino, fichado en enero y sin ritmo físico aún.

En el Zaragoza, por su parte, la entrada de Azón no será la única novedad respecto al once elegido por Escribá en Villarreal. Un cambio será obligado debido a la lesión de Fran Gámez, el lateral derecho titular del equipo, lo que aboca al técnico valenciano a elegir sustituto. Larra se antoja el favorito ante la incertidumbre en torno al estado de Vigaray y la sensación de que Escribá no acaba de tener claro lo de poner a Luna. Lo que sí parece seguro es que Fuentes, Francés y Jair completarán la zaga a pesar del retorno de Lluís López tras su sanción.

En la medular también se avecinan caras nuevas. No tanto en los ejes, donde Francho y Alarcón parecen haberse ganado el puesto y la confianza, sino en unos costados que, con Bermejo aún fuera, no acaban de encontrar inquilinos fiables. Sí lo es Vada, llamado a regresar a la formación después de su ausencia por lesión y de que su entrada en el intermedio ante el Villarreal contribuyera a cambiarlo todo. En el otro flanco, los buenos minutos de Puche en La Cerámica le otorgan muchos números en una rifa a la que no parece optar Eugeni, señalado junto a Gueye en Castellón.

La otra opción, menos probable, abocaría a Mollejo al costado diestro para dejar su puesto en vanguardia al recuperado Giuliano. Sin embargo, el estado físico del argentino, tocado de la espalda, invita a no apostar por que Escribá arriesgará con su entrada en el once, por lo que el madrileño, autor del tanto de la victoria en la pasada jornada, apunta a acompañar a Azón y ejercer de azotes para el Sporting en un partido con mucho tomate.