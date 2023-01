Desdichas sin fin

El partido en El Molinón pudo acabar en el minuto 6, con el tanto madrugador de Queipo tras un despiste de Larra y con el error monumental de Alarcón, que vio una roja de libro por una entrada a destiempo. Sin embargo, el Zaragoza se sostuvo gracias a que el Sporting es un flan repleto de desconfianza y a que el VAR miró bien al equipo zaragocista en dos acciones más. Hasta el final llegaron vivos los de Escribá, que todavía se encontraron con otra desdicha más con la expulsión de Nieto por doble amarilla para jugar con nueve el último cuarto de hora.

La derrota, en un partido propicio viendo cómo estaba el rival, frena el efecto de La Cerámica y confirma que este Zaragoza no se va a enganchar a la zona de arriba, a solo cuatro puntos de la de abajo, y que los refuerzos que lleguen en enero lo harán con el tren demasiado perdido. El equipo, es verdad, se levantó ante la adversidad, trabajó bien en un contexto desfavorable y hasta pudo empatar en una para de Cuéllar a Mollejo, pero se topó con un partido que era imposible ganar. Y no lo logró.

Dos errores fatales

Los primeros minutos fueron una pesadilla para un Real Zaragoza en el que Escribá había apostado por Larra en el lateral diestro y Nieto en el otro costado para darles las alas a Vada y Puche. El Sporting del novato Miguel Ángel Ramírez, con bajas y con muchos canteranos, llegaba con dudas y se le quitaron muchas de golpe, aunque de forma momentánea. Queipo, la joya de Mareo, se encargó de ello. Lo hizo en una jugada en la que el extremo tocó con comodidad en el medio para que Aitor viera la subida de Diego Sánchez, con Larra sin saltar bien a la presión, y el centro de este lo rematara el propio Queipo a la red sin que casi nadie hubiera roto a sudar.

El plan a Escribá, con la presión alta para aprovechar la salida de balón del rival y su falta de confianza, le empezaba a saltar por los aires y Alarcón se encargó del resto. Una dura entrada del chileno por detrás a Queipo fue amarilla para Busquets Ferrer, pero el VAR avisó al colegiado y no dudó al ver la imagen para que el Zaragoza se quedara con diez. El fichaje de Alarcón, hasta el momento el único en enero, no suma ni de lejos lo que se espera de él. En Gijón restó y mucho.

Sacrificó Escribá a Puche para que Grau se situara con Francho y Azón se quedara como única referencia. El Zaragoza dudó unos minutos, con alguna pérdida peligrosa, y le dio el balón al rival para buscar alguna contra. Y la idea se fue asentando, con el trabajo de Francho y el equilibrio de Grau y con los balones que ganaban Mollejo o Azón. El Zaragoza se recuperó y Nieto tras un pase de Vada puso un centro perfecto para que Mollejo rozara el gol del empate que Cuéllar le negó con una parada en dos tiempos.

La jugada aumentó los nervios del Sporting que cada vez aprovechaba peor la superioridad y la posesión, aunque tenía en Queipo a una amenaza constante. El Zaragoza encontraba mejores vías por la banda izquierda y cada vez se sentía más cómodo pese a tener uno menos. Sin embargo, el Sporting golpeó de nuevo en una acción que nació en un contacto mínimo existente de Insua a Mollejo y que terminó en el gol de Campuzano tras un rebote de Jair al disparo de Aitor. El árbitro dio gol y Ocón Arraiz en el VAR le volvió a llamar para anular la acción en el inicio de la jugada, aunque sin cartulina para el sportinguista.

El nuevo fútbol del VAR... El 2-0 habría sido una losa total para el Zaragoza, pero había vida aún al descanso. Escribá recurrió a la velocidad de Giuliano en lugar de Azón y el plan se mantuvo idéntico, dándole el campo y el balón al Sporting. Campuzano rozó el gol tras otra acción por la banda de Larra, el gran agujero que tuvo el Zaragoza en El Molinón y que rozó el penalti por mano, pero el VAR y Busquets Ferrer no lo dieron. Dijo Escribá que la baja de Gámez no es preocupante, pero ni ve para jugar al siempre convocado Vigaray, y a saber si lo está, ni confía en Luna.

Insua tuvo el gol en una falta, pero el equipo blanquillo tenía el pulso y conservaba opciones de empatar en un error de un menguante Sporting. Escribá recurrió a Manu y Zapater por Francho y Vada para refrescar la medular y el Zaragoza no sufría pese a la inferioridad con Queipo ya relevado y un ataque sportinguista con menos fluidez con Cristo, Djuka y Jordan Carrillo.

Una falta de Nieto, un pisotón, le supuso la segunda amarilla. Quedaba un cuarto de hora y el Zaragoza se veía con nueve para tener que remar todavía más. Aún tuvo un par de saques de esquina y un remate de Giuliano, además de otro de Larra, cuando el partido entraba en la recta final, pero no hubo manera ante tan gigantesca adversidad. Cristian le negó la sentencia a Cristo y Djuka no estuvo certero y el partido murió con derrota mínima, pero derrota, y con un cúmulo de desdichas que se remataron con las 4 bajas (Alarcón, Nieto, expulsados, y Jair y Vada, por ciclo). No era el día para este Zaragoza que no abandona su perfil irregular y que ya solo mira hacia abajo.