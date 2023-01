Escribá: "En el fútbol de siempre es falta, amarilla y a seguir. El VAR no debería usarse para 'expulsioncitas'"

No estaba Fran Escribá especialmente disgustado a la conclusión del partido. El técnico valenciano lamentaba la derrota pero valoraba la actitud del equipo a pesar de la acumulación de adversidades. «Nos ha salido todo mal», subrayó el preparador zaragocista, que señalaba como factor clave la expulsión de Alarcón cuando el balón apenas había comenzado a rodar. «El gol no llega porque hayamos entrado mal al partido, sino por un desajuste en banda que puede pasar y ya está. Pero lo de la expulsión lo cambia todo», afirmó.

Para Escribá, la roja a Alarcón es clara si se visiona la jugada a través de la pantalla y en cámara lenta. El problema para el técnico es que el VAR también intervenga en este tipo de jugadas. «El VAR lleva a mucha confusión en este tipo de cosas. Tiene cosas muy buenas de cara a evitar goles en fuera de juego o señalar penaltis, pero no creo que deba entrar a revisar tantas cosas porque una imagen en cámara súper lenta acaba siendo mentira, pero hay que aceptarlo», apuntó el entrenador del Real Zaragoza, que desveló que su opinión era compartida incluso por jugadores del Sporting. «Algún rival me dijo que estas expulsiones no son lógicas. Igual que se dijo que no debía usarse el VAR para señalar penaltitos, tampoco para expulsioncitas. En el fútbol de siempre, eso es falta, amarilla y a seguir».

Pero la tarde en El Molinón fue un cúmulo de desdichas para un Zaragoza al que se le amontonaron los problemas. El primero, el tempranero tanto del Sporting que ponía el partido cuesta arriba demasiado pronto. «Estoy enfadado con el resultado, pero no con la actitud de los jugadores, que han hecho un esfuerzo tremendo. Hemos dado la cara y hemos apurado las pequeñas opciones que teníamos», valoró el técnico. «Nunca he tenido la sensación de que nos agobiaban», añadió.

La mala fortuna alcanzó incluso a los cambios, ya que Escribá tenía decidido juntar a Giuliano y Azón tras el descanso, «pero Azón estaba mareado por un golpe y no ha podido seguir. Hasta eso nos salió mal», advirtió el entrenador, que tampoco pudo recurrir a Gueye en los últimos minutos. «La idea era esa, pero la expulsión de Nieto lo impidió».