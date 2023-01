Terremoto de Alarcón. La contracrónica del Sporting-Real Zaragoza

Nada cabrea más a un entrenador que una evitable expulsión temprana. No existe peor castigo que quedarse con un jugador menos cuando el partido acaba de empezar y, además, el rival ya se ha adelantado en el marcador. El destrozo es enorme porque echa por tierra no solo un encuentro entero sino el trabajo de toda una semana. El pecado es mortal porque da vida a un adversario herido de muerte que afrontaba el combate envuelto en dudas y agonía. Y, lo más importante, rebajaba, en el caso del Real Zaragoza, la ingente dosis de energía adquirida merced a la remontada lograda en la última jornada en Villarreal.

El gol en contra era reversible. Pasa a menudo en el fútbol. Lo de la expulsión justo después ya es otra historia. Porque afrontar una hora y media de juego con uno menos y el marcador en contra aboca casi irremediablemente al sofocón y al esfuerzo baldío.

Tomás Alarcón dejó al Zaragoza con diez cuando más necesario era estar con once. El chileno decidió el duelo con una entrada tan absurda como evitable que mereció una expulsión advertida por el VAR y que señala a un futbolista que, hasta ahora, solo ha sido determinante para mal. Llegó para ser indiscutible en la medular y elevar el nivel de la medular zaragocista, pero, de momento, Alarcón no solo no ha marcado diferencias sino que su rendimiento está siendo muy pobre en los tres partidos que ha disputado con el conjunto aragonés.

Alarcón y su injustificable acción marcaron un partido en el que el Zaragoza volvió a recurrir a su habitual función de aspirina para remediar los dolores de cabeza del oponente a costa de su propio estado de salud. El Sporting, que está para pocos trotes, agradeció los presentes pero no se le quitó la cara pálida y el miedo en el cuerpo hasta que el árbitro decretó el final.

Pero así es este Zaragoza vulgar al que le falta calidad y tablas y le sobran defectos. Lo de Alarcón, un internacional absoluto con experiencia de Primera División, es un error mayúsculo que no puede volver a repetirse. Como el de Francés en Leganés cuando el canterano fue expulsado tras patalear el punto de penalti para impedir el disparo de Muñoz. Otra inocentada sin pizca de gracia. Otro tiro en el pie. Otra decisión incomprensible que inciden en el empeño del Zaragoza en la autodestrucción. No es de recibo.

Con todo, el equipo aragonés dio la cara y estuvo en el partido hasta el final. Tiene mérito habida cuenta de que afrontó los veinte últimos minutos con dos menos por otra expulsión, esta vez de Nieto. También evitable, por cierto. Incluso para el árbitro, cuya medición de los pisotones fue casi tan desconcertante como vienen siendo las de las manos.

Pero el mal estaba ya hecho. Lo de Alarcón fue un terremoto en toda regla para un equipo que para ganar partidos necesita tenerlo todo controlado. Pero la expulsión del chileno, que ya había llegado tarde a la marca en el gol del Sporting, derrumbó todo lo edificado durante una semana marcada por la ilusión en seguir creciendo y acercarse hacia algún lugar más interesante que la mediocridad. El único fichaje invernal fue determinante, sí, pero en sentido inverso al deseado.