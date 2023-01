Salidas a contrarreloj en el Real Zaragoza

Llega el Real Zaragoza con Juan Carlos Cordero al frente a la última semana de mercado, que concluye a las doce de la noche del próximo martes 31, con casi todos los deberes por hacer y con ya la sensación de prisas para cerrar unas salidas que están decididas en algunos casos desde hace semanas, como Jairo Quinteros, Petrovic y James, que se han planteado en la última semana, como la de Manu Molina y su predisposición a salir, una negociación que está en curso, o la posible de Vigaray, que el club cada vez ve con mejores ojos, aunque la única vía para ella sea pagar lo que le resta de contrato al lateral. El Zaragoza, con las 25 fichas ocupadas, necesita liberar margen para buscar un extremo y, si es posible, un ariete y un central. Y todo eso antes del 31, por lo que a Juan Carlos Cordero el trabajo se le empieza a acumular.

Con Pape Makhtar Gueye el deseo de consumar la ruptura de su cesión del KV Oostende, con opción de compra solo en caso de ascenso según el club blanquillo y mucho más obligatoria según otras fuentes, el complejo mecanismo de su préstamo, avalado por el grupo inversor propietario del Zaragoza en verano, apunta a dejar al senegalés en la plantilla como mínimo hasta junio. Con él no se esperan novedades, algo que admite Fran Escribá y también se asegura de puertas adentro en la entidad. Así, la salida clave sigue siendo la de Petrovic, por el elevado salario que supone liberar, unos 300.000 euros hasta junio.

Petrovic ha sido ofrecido en varios países asiáticos y árabes, sin resultado, y el serbio parece dispuesto a agotar su contrato e irse. James tiene también la posibilidad del Moreirense luso además de la cesión al Lugo

El centrocampista serbio, sin agente desde hace más de un año, sabe que debe irse desde diciembre, pero de momento apuesta por agotar su vínculo y decidir después. La ausencia de la citación en Gijón fue un mensaje claro, y un punto más de presión, de Escribá, pero el jugador de momento no ha dado el visto bueno a ninguna opción que desde el club y desde otros representantes se le están buscando. El regreso a Serbia haría difícil liberar tanto margen, pero no el colocar al jugador en el mercado árabe, Emiratos, Arabia Saudí o Qatar, donde su perfil no es el más demandado y de momento los ofrecimientos han sido infructuosos, como en otros destinos más exóticos como Japón, Singapur, Tailandia o hasta Vietnam.

James Igbekeme, con contrato hasta 2024 y de inexplicable renovación antes de irse al Columbus Crew en enero pasado, tiene una oferta de cesión del Lugo y algunas opciones en el extranjero, que son en Portugal, el Moreirense, líder la Segunda lusa, en concreto y si el jugador rescinde, o en Chipre, y también sabe por boca de Escribá y del club que debe salir. Mientras, Jairo Quinteros puede marcharse al extranjero o a Primera RFEF, siempre cedido, pero solo libera menos de 50.000 euros de salario y su salida obliga a fichar un central que Escribá quiere que llegue en este enero.

Manu Molina negocia desde hace una semana la rescisión, sin acuerdo, aunque esta se puede dar antes del 31, y tiene propuestas del Tenerife y el Albacete

Manu Molina lleva hablando con el Real Zaragoza desde la semana pasada de la rescisión de su contrato, por ahora sin acuerdo, aunque el futbolista ha trasladado su deseo de salir al no tener apenas minutos y el club no ve con malos ojos esa posibilidad para liberar una ficha, aunque es cierto que Escribá le tiene más en consideración al jugador de lo que indican sus números. "De momento, no sale. Estamos hablando con el Zaragoza, pero nos ha dicho que no sale porque tiene contrato", admitió este lunes Raffaele Pandalone, su agente, a El Día de Tenerife.

El Tenerife y el Albacete, con más opciones para los primeros, quieren al futbolista, que de momento no sale por la falta de acuerdo con el Zaragoza, pero que lo puede hacer perfectamente antes del 31 de enero. De hecho, es lo más probable. Firmó contrato hasta 2024, como una petición expresa de Juan Carlos Carcedo, para el que fue fijo mientras estuvo el riojano, por lo que le queda un año y medio.

Y resta Vigaray. Desde el entorno del jugador se asegura que está recuperado y para jugar, además de que no se oculta la extrañeza por no tener minutos ni por la lesión de Fran Gámez, argumentando que le falta solo el ritmo de partidos. Tras más de un año y medio sin jugar por una lesión de cartílago en su rodilla derecha volvió a hacerlo en 19 minutos en Albacete, pero Escribá, que lo ha citado en las 9 jornadas de Liga, solo le dio ese rato en el Carlos Belmonte y ha apostado por Larra de lateral ocasional, como en Gijón, señal de que no ve al madrileño, como antes tampoco lo vio Carcedo desde que lo convocó por primera vez ante el Eibar.

El Zaragoza ya ha dejado entrever a Vigaray la posibilidad de romper su contrato, pero esto solo pasa por el pago de lo que le resta hasta junio y con la opción pactada en verano para reducir margen salarial

Así, el Zaragoza ya ha deslizado al futbolista y a su entorno, la posibilidad de buscar una salida en este enero, que pasaría por el pago de lo que le resta de contrato, hasta junio y con la opción unilateral firmada en verano por un año más para rebajar masa del límite salarial, abonando la diferencia pactada también si no se da esa continuidad. No es lo deseado por el club, pero llegado el caso el adiós de Vigaray liberaría una ficha profesional, una necesidad vital en la carrera a contrarreloj por hacer espacio en la plantilla.