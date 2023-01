Lluís López: "No hemos sido capaces de dar el salto en partidos clave, pero no dejaremos de intentar estar lo más arriba posible"

El sofocón en Gijón ha vuelto a disipar las opciones del Real Zaragoza a situarse más cerca de la esperanza que de la agonía. La derrota en El Molinón ante un rival en horas bajas que se vio beneficiado por un gol y una expulsión tempraneros aboca al equipo aragonés a afrontar, de nuevo, otro partido en un campo de minas el lunes ante la Ponferradina, escuadra que marca ahora la salvación con cuatro puntos por debajo de los aragoneses. Otra vez, una ocasión perdida. “Era una buena oportunidad y podría haber sido un salto de calidad, pero no se dio. Hemos tenido varias ocasiones para ponernos en la parte alta de la clasificación, pero no hemos sido capaces de dar el salto en esos partidos clave. Pero no vamos a dejar de intentar estar lo más arriba sin mirar abajo”, asegura Lluís López, que el lunes recuperará la titularidad ante la Ponferradina debido a la sanción de Jair, expulsado en Gijón.

Aquel encuentro ha dejado tocado al vestuario, que afrontaba la cita dispuesto a seguir escalando tras la remontada en Villarreal. “El vestuario está fastidiado por el resultado, pero a pesar de recibir el gol pronto y de la expulsión, el equipo dio la cara y estuvimos en el partido en todo momento. Incluso tuvimos nuestras opciones a pesar de la dificultad por las circunstancias”, subraya. Para López, la expulsión de Alarcón es “una acción fea si paras la imagen” pero “se trata de una jugada en movimiento sin ninguna intención de pisar al rival. Creo que hay valorar más eso en lugar de una imagen parada en el VAR”. “Cuando he podido jugar me he sentido bien, con confianza y respaldado por el cuerpo técnico y mis compañeros. Estoy contento. El año pasado fue más complicado en cuanto a regularidad, pero estoy satisfecho con mi rendimiento” Pero aquello ya es historia y el Zaragoza se centra ya en la preparación de un partido, de nuevo, clave. “Todos son importantes y este lo es, pero también complicado y vamos a darlo todo para sumar los tres puntos”, asegura el catalán, que tiene claro que “en esta categoría cada partido es una final y nuestro deber es ser ambiciosos”. En este sentido, deja claro que “el primer objetivo es llegar a 50 puntos para poder estar tranquilos, pero debemos tener ambición. Si ganas dos o tres partidos seguidos cambia la cosa y te metes arriba”. En el plano personal, Lluís López se pone “a disposición” del míster para el duelo del lunes y hace un balance positivo de su temporada hasta ahora. “Cuando he podido jugar me he sentido bien, con confianza y respaldado por el cuerpo técnico y mis compañeros. Estoy contento. El año pasado fue más complicado en cuanto a regularidad, pero estoy satisfecho con mi rendimiento”, afirma el defensa, que acaba contrato aunque existe una opción para prorrogarlo dos años más. “Es una opción. Yo estoy muy contento aquí, en un club muy grande e histórico. Está siendo un año y medio muy gratificante y me gustaría seguir”.