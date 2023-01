Escribá: "Del mercado me preocuparé cuando acabe, no estamos al nivel que quiero"

A poco más de 48 horas para que se cierre el mercado, Fran Escribá admite no sentirse cómodo al referirse a ello en vísperas de un partido de gran relevancia para el Real Zaragoza. El técnico valenciano, eso sí, admite que lo ideal habría sido llegar a este punto con las tareas ya hechas para centrarse únicamente en el duelo ante la Ponferradina, pero hacia ese objetivo destina sus cinco sentidos. “Uno siempre piensa que se va a intentar hacer movimientos, pero de momento no los hay y hay que esperar a ver si ocurre algo o surge una opción buena. Tengo toda la confianza en la dirección deportiva, pero mi única preocupación es el partido. Ahora no me preocupa eso, me preocuparé cuando se cierre el mercado. Será entonces cuando hablaremos de lo que somos y a qué podemos aspirar”.

Eso sí, Escribá reconoce haber hablado ya con los jugadores que no cuentan y a los que se busca una salida. “Ayudo en lo que se me necesite. Hay jugadores que nos interesa que salgan y he hablado con ellos, sí. Aparte de opinar, ayudo en lo que se me necesite”, asegura el preparador zaragocista, que destaca el “fantástico comportamiento” de esos futbolistas en la rampa de salida. “Son buenos profesionales que conocen su situación y su comportamiento es bueno. Nadie de fuera puede distinguir con quién se ha hablado y con quién no y eso es lo que pido”. Entre ellos figura Petrovic. “El tema está claro. No voy a vender una cosa distinta a la realidad. Cuando un jugador no va convocado es que se habla con él y se busca la mejor solución con todo el respeto hacia el profesional”.

Así que Escribá se centra en el choque de este lunes con la intención de retomar la senda correcta tras una derrota en Gijón que, sin embargo, no ha dejado secuelas. “El equipo no está tocado. Se perdió, pero la respuesta a nivel de compromiso y esfuerzo fue buena. La derrota en Leganés nos dejó mucho más tocados. Queríamos haber enlazado dos victorias seguidas fuera de casa pero no pudo ser”, lamenta el valenciano, que admite que el equipo aún está lejos del que pretende. “Incluso en los mejores días no estamos todavía donde yo quiero. Generamos más fútbol y más situaciones de peligro, pero debemos ser más sólidos. Nos están generando poco y esa es la línea, pero no estamos donde me gustaría. Solo a ratos nos hemos acercado a donde yo quiero. No me gusta que cambiemos tanto de semana a semana”, apunta.

"Bermejo es muy importante para nosotros y es la primera semana que se encuentra perfecto. La pide siempre y es desequilibrante. Tiene lo que nos gusta a los entrenadores, que no es esconde nunca y nos hace diferentes"

La asignatura pendiente, sin duda, es la de enlazar dos victorias consecutivas que permitan al equipo escapar de abajo e instalarse en una zona más tranquila. “Sin duda. Tuvimos la opción antes del parón, en Leganés, y también el otro día, pero en ambos partidos hubo circunstancias que lo complicaron y no hemos podido dar ese salto para estar más tranquilos, así que hay que seguir remando”, indica el técnico, que espera un rival “muy difícil” en La Romareda. “Es un equipo en la línea que me gusta, muy ordenado y que se planta muy bien en el campo y genera pocos espacios. Ha mejorado con David Gallego, está más armado y prueba de ello es que empató ante Tenerife y Levante y el Eibar solo fue capaz de hacerle un gol. Será muy complicado y habrá que tener mucha paciencia y no cometer errores en zonas peligrosas porque también tiene jugadores de calidad que se asocian bien”.

Más allá de la distancia con el descenso, el triunfo adquiere una mayor relevancia “porque venimos de una derrota y la necesidad de sumar de tres es mayor”, admite Escribá, que celebra la completa recuperación de Bermejo y que deja entrever que, al fin, Giuliano y Azón coincidirán en la titularidad. “Los dos están perfectos. En Gijón me pedía el cuerpo ponerlos juntos arriba pero no pudo ser y es una clara opción para este partido”, corrobora el valenciano, que destaca la verticalidad de Bermejo. “Es muy importante para nosotros y es la primera semana que se encuentra perfecto. La pide siempre y es desequilibrante. Tiene lo que nos gusta a los entrenadores, que no es esconde nunca y nos hace diferentes”. Por ello, el entrenador reconoce tener “claro” un once en el que también estaría Mollejo, esta vez caído a banda. “Todos tenemos claro que Iván y Giuliano son delanteros, pero Mollejo tiene otros registros”, expone.