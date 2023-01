El Real Zaragoza sella la cesión de Bebé

Un segundo fichaje, el de Tiago Manuel Dias, 'Bebé', cedido por el Rayo Vallecano sin opción de compra y hasta junio, después de la llegada de Alarcón, a préstamo por el Cádiz, es el insuficiente grado de revolución que ha podido hacer el Zaragoza en este enero, donde ayer pudo dar salida a Petrovic, desvinculado y abonando la mayor parte de su contrato hasta junio, mientras que ya lo había hecho antes con Lasure. Tras una intensa tarde con Juan Carlos Cordero, director deportivo, y Raúl Sanllehí, director general, en las oficinas de la Ciudad Deportiva negociando a varias bandas, Bebé llega para reforzar el carril y el Zaragoza no ha podido traer al deseado delantero ni a un central, además de no dar salida a Quinteros, que sí se puede marchar aún al extranjero, James, Manu Molina o Vigaray. Así, el Zaragoza mantiene las 25 fichas cubiertas y ahora mismo no podría ir al mercado del paro.

El Real Zaragoza anuncia la rescisión de contrato de Petrovic El cierre de la cesión de Bebé, de 32 años, cuyos agentes, la empresa de Joaquín Vigueras, estuvieron reunidos con Martín Presa toda la tarde, llevó la operación hasta última hora, en una cesión que implica un desembolso de unos 400.000 euros. El extremo del Rayo, diestro, aunque se mueve con más frecuencia en la banda izquierda, potente y de fuerte disparo, es un jugador muy del gusto de Cordero, que ya lo quiso estando en el Tenerife. Con contrato hasta 2025 en el Rayo, llega cedido y sin opción de compra al club aragonés. La SAD manejó durante la tarde la opción de Konrad de la Fuente, cedido por el Marsella al Olympiacos, pero el futbolista estadounidense al final tras romper ese préstamo puso rumbo al Hull City de la Championship. El Zaragoza asume parte del salario del jugador luso, en una operación de unos 400.000 euros de coste para el club, que tanteó en el último día al extremo del Marsella Konrad de la Fuente El jugador luso, firmado por el Manchester United en 2010 desde el Estrela da Amadora, llegó al fútbol español desde el Benfica al Córdoba en 2015 y pasó después por el Eibar, que lo compró al Benfica por 1,5 millones, para firmar por el Rayo Vallecano por 750.000 euros en agosto de 2018. Fue clave en el ascenso del equipo rayista en la 20-21. Bebé asegura potencia y llegada desde el extremo, además de un gran disparo, en un futbolista de 32 años que aumenta las posibilidades en ataque y que puede jugar en las dos bandas Esta temporada apenas ha contado con sitio para Iraola, solo en 4 partidos de Liga y dos de Copa (209 minutos), pero su decisión era la de no salir, aunque en las últimas horas y antes del partido ante el Villarreal esa posición cambió y, tras estar en el radar de varios clubs de Segunda y de Portugal, Cordero cerró la operación. Petrovic firmó la rescisión de su contrato, por la que fue indemnizado por el Zaragoza y tiene la carta de libertad para elegir destino y Jairo no se fue cedido al Córdoba aunque aún puede salir Lo hizo en un enero plagado de dificultades para el nuevo director deportivo, que se ha encontrado una plantilla sin fichas libres y con salarios muy por encima del rendimiento en muchos casos , lo que ha complicado sobremanera su trabajo, una pesada herencia con la que ha tenido que lidiar el ejecutivo cartagenero, que es consciente de que en verano y con el final de muchos contratos y más posibilidades económicas el escenario será muy distinto. Mientras, Petrovic, tras ser ofrecido a no pocos equipos en Asia y los países árabes por diferentes agentes, pactó la rescisión de su contrato, aunque según algunas fuentes el Zaragoza paga la mayoría del mismo. El serbio tenía el salario más alto de la plantilla, con 600.000 euros anuales. Además, Jairo Quinteros, otra salida más que clara, tuvo opciones de irse cedido al Córdoba, pero se queda de momento, aunque podría ir al extranjero, a alguna de las Ligas abiertas. James, pese a que tanto el club como Escribá le aconsejaron que debía salir, decide quedarse y el Zaragoza no aceptó la salida de Manu Molina, que tenía una oferta del Tenerife El Real Zaragoza no pudo en la recta final del mercado cerrar la salida de James Igbekeme, que de momento se queda sabiendo que no cuenta para Escribá, que le comunicó como el club que lo mejor era una salida tras su cesión en el Columbus Crew. Sin embargo, el nigeriano se agarró a su renovado contrato hasta 2024 y cerró la puerta a marcharse, pese a contar desde hace dos semanas con una oferta del Lugo y con el fuerte interés del Moreirense, líder de la Segunda lusa. Tampoco se dio la salida de Manu Molina, que pidió desvincularse para poder firmar por el Tenerife, pero el club isleño solo le esperó hasta el lunes, cuando el agente del jugador habló por última vez con Cordero para desbloquear su situación. Mientras, el adiós de Vigaray pasaba por la rescisión de su contrato abonando todo lo que le queda hasta junio y no se dio.