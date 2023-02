Bebé: "Sé que puedo dar mucho y este es el sitio perfecto"

Afirma que no tardó en decidirse y que jugar en Segunda no fue demasiado impedimento para que aceptara la propuesta de recalar en el Real Zaragoza. De hecho, Bebé asegura que no se trata de un paso atrás. «Al revés. Es una oportunidad para volver a jugar, tener minutos y ser importante. Y Zaragoza es un buen sitio para hacerlo», asegura el luso, que insiste en que no se lo pensó demasiado. «Cuando me lo propusieron no dudé mucho. Tenía otras ofertas, pero no tardé demasiado en decidir que quería venir al Zaragoza».

Llega «con muchas ganas de ayudar» a un equipo anclado en la mediocridad y en la zona baja de la tabla clasificatoria. Pero Bebé advierte que queda tiempo y que la categoría espera. «Quiero ser uno más para ayudar a ganar partidos e intentar subir en la clasificación. Estoy muy ilusionado desde el primer momento en que mis agentes me dijeron que existía la posibilidad de venir», reitera el extremo, ansioso por debutar con su nuevo equipo. «Tengo muchas ganas de demostrar mi valor. Sé que puedo dar mucho y este es el club perfecto para hacerlo». De hecho, y a pesar de que apenas ha contado con minutos en las dos últimas temporadas, el nuevo jugador zaragocista levanta el pulgar para ponerse a disposición de Escribá de cara al partido del domingo en Andorra. «Estoy bien. El jueves entreno con mis compañeros y si el entrenador cree que tengo que jugar, yo estoy al 100% preparado para hacerlo, ya sea como titular o los minutos que sean», subraya. Lo hará, previsiblemente, desde el costado izquierdo del ataque, su hábitat natural y donde sus prestaciones crecen, aunque el portugués matiza que puede hacerlo también en otros puestos si así lo requiere el técnico. «Me gusta más jugar por la izquierda, pero también puedo hacerlo por la derecha. Todo dependerá de lo que quiera el míster y del lugar desde donde pueda aportar más al equipo en su opinión». Pero Bebé no se considera titular indiscutible a pesar de que su fichaje llega para cubrir una carencia vigente durante toda la temporada. «Ahora me toca trabajar y entrenar para que el míster vea que estoy preparado. Sé que voy a tener competencia, como en cualquier equipo, así que hay que trabajar para que el entrenador cuente conmigo». A la fuerza Su contribución pasará, esencialmente, por el balón parado, seguramente, su herramienta favorita y a través de la que ha logrado numerosos goles como el que anotó al Zaragoza hace tres temporadas en Vallecas para iniciar la remontada tras un 0-2 para los aragoneses. Bebé recortó distancias con una falta directa que se coló por la escuadra de Cristian y el Rayo acabó ganando 3-2. «Es verdad que aquel gol cambió el partido pero lo que quiero ahora es marcar muchos con el Zaragoza», apunta el extremo. "Quiero marcar muchos goles con el Zaragoza" Pero Bebé no solo es un experto francotirador. «Puedo aportar muchas cosas. Soy un jugador rápido y fuerte que trata de aprovechar eso en su juego para ayudar a mis compañeros y al club», expone sin pararse a pensar por qué apenas ha contado con oportunidades esta campaña en el Rayo. «Son decisiones que hay que respetar. Somos muchos compañeros, todos buenos y que quieren jugar». Bebé tiene claro que el Zaragoza irá hacia arriba. Es consciente de que el equipo aragonés no atraviesa por su mejor momento, pero advierte que queda todavía un largo camino por recorrer. «La Segunda es así. Ahora estamos un poco más abajo, pero ganas tres partidos y te metes arriba rápidamente. Es un equipo joven con buenos jugadores y si seguimos trabajando llegará el fruto y estaremos más arriba», sostiene.