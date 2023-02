Sanllehí: "Seguramente se han hecho bastantes cosas mal"

Desde luego, la actual situación del Real Zaragoza dista mucho de la prevista a comienzos de temporada. A apenas cuatro puntos del descenso y con el playoff situado ya a once, el plan no está saliendo como estaba diseñado por la nueva propiedad y el resto de estamentos del club. Así lo reconoce Raúl Sanllehí, director general de la entidad, que entona el mea culpa para asumir la parte de responsabilidad que le toca. «Es evidente que no estamos donde queríamos estar. Seguramente se han hecho bastantes cosas mal aunque es muy difícil señalar algo en concreto», indicó el catalán en la rueda de prensa convocada para analizar el mercado de enero.

Para Sanllehí, las «limitaciones» han sido considerables, pero, como ya hizo tras la salida de Carcedo y Torrecilla, asume que su primera apuesta fue fallida. «Se apostó por un proyecto que no funcionó», admite para enfatizar que el club optó por un giro brusco para intentar salir de la crisis. «Se decidió el cambio de entrenador y de dirección deportiva para intentar provocar esa reacción y creemos que ahora estamos en una posición más fuerte y que hemos subido un peldaño más en cuanto a competitividad, equilibrio y necesidades del equipo». «Se apostó por un proyecto que no funcionó pero ahora hay un equipo más competitivo» Por eso, el director general aboga por mirar hacia delante, si bien no puede esconder cierto aire de desencanto y desilusión, aunque asegura que «tengo la máxima ilusión y muchas ganas». Se apoya en lo que asegura percibir en el vestuario. «Noto un espíritu dentro del equipo, una ilusión y una convicción en el cuerpo técnico que me hace creer que vamos a mejorar nuestra posición en las próximas jornadas», aunque prefiere ir «partido a partido». Cordero: "Se han hecho menos cosas de las que me hubiese gustado" Desgaste y ganas En este sentido, Sanllehí insiste en que «por esfuerzo, ilusión y ganas no quedará» y asegura que, desde su llegada, «se han tomado todas las decisiones con la mejor de las intenciones y a través del razonamiento y el análisis pertinentes», pero algunas de ellas no han surtido el efecto deseado, sobre todo, aquella apuesta inicial por Carcedo y la renovación de Torrecilla, al que tuvo que despedir apenas cinco meses de haber renovado un contrato que expiraba. «Errores cometemos todos y no seré yo quien se esconda de los míos», afirma, aunque es consciente del «desgaste» acumulado tanto en la afición como la que pueda afectar a sus dirigentes. «Desgaste hay, pero también muchas ganas y es cuestión de poner ambas cosas en la balanza y ver cuál pesa más. Entiendo ese desgaste general, esa frustración y el tiempo acumulado en Segunda», reconoce el catalán, que reclama el respaldo de la masa social. «Sabemos del tamaño de la afición y del peso que puede llegar a tener. Y contamos con todos: con ellos, con los medios y con todos. Desde luego, por el lado del club no va a quedar porque tenemos muchas ganas de revertir la situación y mirar hacia arriba», insiste. Para ello confía en el «rendimiento inmediato» que, asegura, ofrecerán Alarcón y Bebé, los dos fichajes realizados en este mercado. «Teníamos unas prioridades y creo que ahora tenemos un equipo más competitivo y que Tomás (Alarcón) y Bebé van a tener un impacto inmediato», apunta Sanllehí, que reconoce que la posición final en la tabla y las salidas marcarán el límite salarial de cara a la próxima temporada.